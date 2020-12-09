跨年倒數！陳其邁交代要夠surprise　高雄加碼「海上舞台」曝光



▲高雄跨年第三舞台模擬圖 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄2021跨百光年除了先前曝光的雙舞台之外，還有第三座「海上舞台」，吸引不少目光；副市長史哲表示，「宏禹一號自升式平台/Jack Up Barge Hung Yu No.1」這一艘工作平台船也是興建大港橋的工作平台船，是台灣製造的，船的大小就跟一個籃球場一樣大，將做為第三平台，也會安排相關演出，將給大家更大的驚喜。

▲高雄跨年第三舞台模擬圖。（圖／高雄市府提供）

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高雄2021「跨百光年」跨年活動，首創同場跨年高流、蓬萊雙舞台，日前更一口氣公布所有卡司，媲美音樂祭的華麗陣容，吸引每個愛好音樂的粉絲。高雄市府再加碼公布，宣布除了雙舞台，再加上第三座海上舞台。高雄市副市長史哲表示，第三座海上舞台是一座海事工作平台船「宏禹一號自升式平台/Jack Up Barge Hung Yu No.1」，由台灣製造，總船長80m、船寬33m、船深4.5m、總噸位 4571ton、乘載力9250ton，工作平台船四角有升降貫錨，貫錨可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台船穩定的搭設於海面上，進而可以在工作平台上進行海事工程。

副市長史哲提及，這座海事工作平台船，除了海上風力發電機座工程需要用到它，大港橋興建、海洋資源探勘等等都要用到它，而海事工程更是高雄海洋產業重要的一部分，高雄海事工程的能量更從高雄散發到全世界。在跨越百年的此刻，屬於港灣城市獨有特色的它，不能缺席。他逗趣的於臉書分享寫下：「你以為跨百，雙舞台就這樣？！錯了！我們很貪心！！因為市長陳其邁交代要surprise，我們只好一直貪心加碼。」正式宣布「宏禹一號」將幻身將成為2+1舞台的「海上舞台」。

時間對我們來說完全沒用！