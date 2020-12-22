虎科大情侶遭撞雙亡！檢警現場勘驗　確認機車「未兩段式左轉」

▲車禍撞擊當時的行車紀錄器曝光。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市前鎮區20日發生死亡車禍，23歲的UBA虎科大陳姓隊長雙載女友，轉彎時遭直行車高速撞擊雙亡。警方初步調查，陳男疑似沒有依照規定兩段式左轉，肇事的林姓駕駛則是未注意車前狀況，在雙方疏忽下導致這起事故發生，隨著行車紀錄器曝光，警檢現場勘驗，確認發生意外的T字路口畫有機車待轉區，並且有「機慢車兩段式左轉」的標誌，路權屬於直行車輛所有。

這起車禍發生在20日晚間6點半左右，UBA虎科大陳姓隊長當時載同校的蔡姓女友，行經高雄前鎮區一個路口遭後方直行車撞飛，兩人送醫後皆宣告不治。事後，陳男父親曾以327長文強調，車禍起因不是兒子違規兩段式左轉，而是汽車超速所致。不過行車紀錄器曝光後，警方初步調查，陳姓隊長當時疑似沒有兩段式左轉，開車肇事的林姓駕駛也疑似沒注意到車前狀況，而且他自稱趕時間「超速」，當時車速約7、80公里，超過速限60公里。

隨著調查進度推進，行車紀錄器影片隨之曝光，根據影片畫面顯示，林姓駕駛當時開車行駛在內線快車道，經過瑞田街口時，發現有機車要左轉，雖然立刻向左偏，但已經來不及，撞上了準備左轉的陳男，陳男與坐在後座的蔡姓女友兩人被撞飛，機車也在地上刮出大量火花，場面怵目驚心。

▲車禍事故發生後，黑色轎車車頭幾乎全毀。（圖／ETtoday資料照）

林姓駕駛到案後供稱，當時他趕時間，車速可能超過60公里，約70、到80公里之間。檢方訊後初判，可能是林男超速，加上未注意前車狀況等疏失，諭知10萬元交保，而警方重回現場勘驗，確認案發T字路口劃有「機車待轉區」，並有「機慢車兩段左轉」標誌，路權屬於直行車輛所有。

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