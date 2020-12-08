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派出所巡官變破案英雄　刑大小隊長奪警光獎冠軍：辦案要耐住寂寞

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▲警光獎8日下午在警政署頒發，台北市大安分局偵查隊警務員林士詔獲頒反黑肅槍組優良獎。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警光獎8日下午在警政署頒發，台北市大安分局偵查隊警務員林士詔獲頒反黑肅槍組優良獎。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「109年國家警光獎頒獎典禮」8日下午舉行頒獎典禮，活動由內政部陳次長宗彥、警政署陳署長家欽、中華民國警察之友總會郭理事長台強及最高顧問葉國一分別頒發獎座與獎金予82位得獎者，今年團體組獎金最高為新臺幣40萬元，個人組獎金最高20萬元、其中獲獎者多為全國各地警分局基層警察，鼓勵意味濃厚。

獲得個人組打擊詐欺類第一名、台北市刑警大隊偵一隊小隊長黃愛倫、從新北市板橋警分局偵查佐基層幹起，歷任板橋、北市大同警分局偵查隊、升任小隊長後專注調查盛行的電話call客詐欺犯罪。

▲國家警光獎8日下午頒獎，台北市刑警大隊小隊長黃愛倫獲打擊詐欺類全國第一名殊榮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國家警光獎8日下午頒獎，台北市刑警大隊小隊長黃愛倫獲打擊詐欺類全國第一名殊榮。（圖／記者張君豪翻攝）

黃小隊長從2015年監控橫行北市中山大同區的「假戀愛真詐財」剝皮詐欺集團，鎖定歹徒結合取款車手、假冒酒店業者、小姐的龐雜犯罪組織，黃愛倫謙虛表示，「辦案就是要耐得住寂寞」，加班是家常便飯，還得犧牲和家人相處時間，只能從滿桌的卷宗資料中，分析整理龐大的犯罪網路資訊，才有辦法釐清犯罪集團組織、成員分工、金流動向細節，案情才能全面突破。

後來該剝皮詐騙集團果然栽在黃小隊長手上，警方大規模行動逮捕該集團操盤李姓主嫌到案並逮捕11人，由於黃小隊長蒐證細膩齊全，法官還罕見引援詐欺新法，查扣主嫌名下市價高達1800萬元三處房地產；認定為犯罪所得，黃小隊長謙稱「只是耐住寂寞孤獨」，他認為破案，幫被害人討回公道，是辛苦工作的最好回報。

獲得個人組反黑肅槍優等的台北市大安警分局偵查隊警務員林士詔則是從警所制服警官轉任刑警，曾任信義警分局副所長的他，數年前轉換跑道當菜鳥刑警，曾破獲四海幫海英堂暴力集團，他獲獎謙遜表示：刑警工作複雜縝密、壓力非常大工時長且機動不固定，但他在偵查體系學到很多偵辦犯罪實務技術和觀念。

林士詔表示，之前同小隊偵辦基隆家族販毒案，警方暗中監控販毒藥頭一家人近半年，雖然警匪雙方素未謀面，但每天審閱調查、分析畫面通聯等調查手段，儼然掌握販毒集團生活作息，直到收網成功破獲該集團起獲大量毒品，林心中成就感油然而生，他也希望能繼續挑戰刑警生涯更艱鉅的重大案件，繼續為社會治安貢獻心力。

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