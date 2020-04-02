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獨／搶銀行悍匪落網關鍵竟是「一罐伯朗咖啡」　警當清潔工小七翻垃圾桶找證

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▲押送人犯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲涉嫌開槍搶板信銀行的悍匪陳劍輝遭警方逮捕、並起獲改造手槍贓款。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

3月30日上午持改造M4突擊步槍行搶台北市中山區板信商業銀行大直分行的搶匪陳劍輝31日下午15點在桃園市龍潭區中興路7-11便利超商前被台北市刑大及特勤中隊幹員逮捕，警方包圍他駕駛的黑色LEXUS豪華轎車並破窗將他拉下壓制，警方後來在車上駕駛座腳踏墊發現一把已經上膛、內有7顆子彈的改造手槍，車上還有21發子彈，顯見陳嫌已有決心要跟警方火併，所幸幹員當機立斷逮人未釀任何傷亡。

▲涉嫌開槍搶板信銀行的悍匪陳劍輝遭警方逮捕、並起獲改造手槍贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌開槍搶板信銀行的悍匪陳劍輝遭警方逮捕、並起獲改造手槍贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方透露，陳劍輝犯案手法相當縝密，搭計程車還用紙巾開車門，不想留下任何指紋，行搶過程前後還戴上手套犯案，就是為了避免給警方採集指紋比對的機會，北市警笑稱，陳男犯案百密一疏，他精心用紙巾、戴手套避免留下指紋，卻把車開往桃園市龜山區大崗國中旁棄車逃逸時，下車卻在駕駛座門把上留下一枚清晰的指紋。

▲▼ 北市板信銀行搶案，作案用計程車遭尋獲 。（圖／民眾提供）

▲涉嫌開槍搶板信銀行的悍匪身分遭確定，就是從這輛計程車遺留的指紋開始。（圖／民眾提供）

台北市警局鑑識中心人員直到30日傍晚採到這枚珍貴的指紋，立刻送電腦資料庫比對出偷車搶銀行的歹徒就是有強盜、偽造文書、詐欺等多項前科的男子陳劍輝（54歲）警方也對陳劍輝進行背景過濾分析，發現他曾短暫當過靠行計程車司機，對計程車車隊使用的GPS定位系統相當熟悉，才能夠一偷到車就關掉車上的定位系統規避警方查緝。

▲涉嫌開槍搶板信銀行的悍匪陳劍輝遭警方逮捕、並起獲改造手槍贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲悍匪陳劍輝遭警方逮捕並起獲改造手槍贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

除此之外，北市警方在搶案後追溯搶匪的逃逸動線，當天下午也發現陳嫌棄車後曾以步行方式，走到大崗國中附近一家7-11便利商店花了23元新台幣買了一罐伯郎咖啡，警方調閱監視器畫面，發現陳男在店內徘徊疑似思考逃亡的下個目的地，卻意外發現了全案的破案關鍵……

警方分析監視器畫面，發現陳男在超商內喝完咖啡後把鐵罐丟到超商內的垃圾桶中，畫面分析至此，台北市刑大立刻派員封鎖該便利商店並當起清潔隊員，把整個垃圾桶查扣翻找那罐陳嫌喝過的咖啡空罐，結果運氣相當好垃圾桶內只有一個伯朗咖啡罐，警方緊急用證物袋，包裹空鐵罐火速交給鑑識人員進行比對。

結果當晚台北市鑑識中心透過採集該空鐵罐上的唾液樣本進行DNA比對分析，結果和門把的指紋比對結果一致，確定是家住桃園市龍潭區的陳男涉案，自此警方兵分多路在桃園陳男住家及出沒地點一帶埋伏，果不其然在搶案發生的隔天下午就順利逮到陳劍輝。

 

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