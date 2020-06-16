老師教你在家賺大錢...網路投資平台掰假獲利　41人遭騙700萬

▲台北市刑大偵七隊宣布破獲一吸金詐騙集團，北市警特勤隊攻堅破門逮捕多名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警刑警大隊日前接獲線報，發現有民眾被詐騙集團以「投資理財」名義邀約投資現上期貨博弈對賭，歹徒設立「AVA外匯理財管理」、「GIC GROUP」、「GIN」、「DK關鍵科技」等網站、邀約民眾匯款投資保證獲利，並以假數據讓民眾以為真的獲利，藉此讓民眾掏更多錢投資吸金，但這些獲利均無法領回，說穿了就是一場吸金騙局，警方日前破獲該集團，粗估有逾40位民眾被騙，詐騙金額近新台幣700萬元。

▲台北市刑大偵七隊宣布破獲一吸金詐騙集團，偵七隊長黃念生說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

市警局日前執行「打詐專案」，台北市刑警大隊偵七隊接獲情資，與刑大科偵隊、少年隊、南港、萬華警分局共組專案小組，並報請台北地檢署露股檢察官朱家蓉指揮偵辦。

專案小組追查，發現該集團在國內架設多個詐騙投資吸金盤網站，並利用臉書、LINE張貼帥哥美女照片方式以網路攀談邀約民眾投資，民眾誤信後詐騙集團在扮演投資老師，一對一輔導被害人玩線上期指外匯等操作，以「保證獲利」話術騙網友匯款投資。

▲台北市刑大偵七隊宣布破獲一吸金詐騙集團，查扣現金電腦主機等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人一開始僅投入小額資金，但看到網站獲利假象後會越玩越大，甚至提領帳戶所有金額投入，後來想贖回獲利就會遭歹徒封鎖；警方陸續清查，目前發現已有41位民眾被騙，總詐騙金額累積到691萬餘元新台幣。

北市警方今年1月13日發動第一次收網，破獲1詐騙機房逮捕該集團成員11人，並持續蒐證監控，並於6月12日出動北市警特勤中隊幹員前往新北市新莊區兩處民宅逮捕集團主嫌李姓男子及詐騙集團成員共31人。

▲台北市刑大偵七隊宣布破獲一吸金詐騙集團並查扣吸金網站主機伺服器。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，兩次行動共逮捕該集團首腦、成員共42人，並掃蕩3處詐騙機房，查扣詐欺課程申請書、合約等資料、電腦52台、監視器、手機58支、路由器2台、人頭電話卡、硬碟、教戰守則、信用卡、薪資袋、現金18萬4千3百元等贓證物，警訊後將李嫌等人以違反加重詐欺、組織犯罪、銀行法等移送台北地方檢察署偵辦，並建請羈押，警方目前持續擴大清查未報案遭騙被害人，也呼籲被害民眾踴躍出面指認以追回財損。

警方指出：這類詐騙手法，均先假交友取得信任，再介紹假投資網路平台進行詐騙吸金，民眾應慎選投資管道，並注意避免投資標榜高獲利、穩賺不賠等口號之網路平台，且勿輕易相信網友口耳相傳等來路不明投資管道，以免遭詐騙上當。

【其他新聞】



►獨／「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺蒐證

►華碩電腦「內鬼」A到買豪宅！低價高買「2關鍵零件」 海撈9千萬手法曝光

► 妻兒帳戶當人頭 華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

►防疫旅遊票券快過期怎麼辦？