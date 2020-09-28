北市警掃黑5天逮400人抄171據點　秀數據「治安良好」

記者張君豪／台北報導

台北市警局從9月21日至9月25日執行同步掃黑專案，期間查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、非法槍砲等各類違法案件犯嫌計429人，並查扣改造手槍2支及子彈11顆等違禁物，另臨檢掃蕩相關行業處所171處，北市刑警大隊並查獲何姓主嫌經營暴力討債集團，查獲6人到案。

▲台北市刑警大隊掃黑專案逮捕暴力討債集團何姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑警大隊掃黑專案期間派遣特勤隊員支援攻堅逮捕犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大表示，何姓主嫌於今年初接受委託債務協商，指揮旗下成員強押被害人以毆打、言詞恐嚇等方式進行暴力討債。案經專案小組報請檢察官指揮偵辦，北市警方於9月22日將何嫌及成員等6人查緝到案，查扣空氣手槍、毒品咖啡包、球棒、西瓜刀、本票等證物、全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、及毒品等罪嫌，移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

▲台北市刑警大隊掃黑專案期間針對特種場所進行掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方秀出數據，對比去年全般刑案、暴力、竊盜、詐欺犯罪案件等相關數據，顯示刑案案件發生數逐漸降低、治安平穩，從2015年至2019年全般刑案破獲率均為六都第一，重大暴力犯罪均全數偵破，且毒品流動率亦為六都最低，毒品案件破案率六都第一，北市住宅竊案從2018年發生519件、到2019年發生440件、2020年1-8月發生237件呈現下降趨勢，顯示北市治安情況良好。

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