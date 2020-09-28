　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市警掃黑5天逮400人抄171據點　秀數據「治安良好」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

台北市警局從9月21日至9月25日執行同步掃黑專案，期間查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、非法槍砲等各類違法案件犯嫌計429人，並查扣改造手槍2支及子彈11顆等違禁物，另臨檢掃蕩相關行業處所171處，北市刑警大隊並查獲何姓主嫌經營暴力討債集團，查獲6人到案。

▲台北市刑警大隊掃黑專案期間針對特種場所進行掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑警大隊掃黑專案逮捕暴力討債集團何姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑警大隊掃黑專案期間針對特種場所進行掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑警大隊掃黑專案期間派遣特勤隊員支援攻堅逮捕犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大表示，何姓主嫌於今年初接受委託債務協商，指揮旗下成員強押被害人以毆打、言詞恐嚇等方式進行暴力討債。案經專案小組報請檢察官指揮偵辦，北市警方於9月22日將何嫌及成員等6人查緝到案，查扣空氣手槍、毒品咖啡包、球棒、西瓜刀、本票等證物、全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、及毒品等罪嫌，移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

▲台北市刑警大隊掃黑專案期間針對特種場所進行掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑警大隊掃黑專案期間針對特種場所進行掃蕩。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方秀出數據，對比去年全般刑案、暴力、竊盜、詐欺犯罪案件等相關數據，顯示刑案案件發生數逐漸降低、治安平穩，從2015年至2019年全般刑案破獲率均為六都第一，重大暴力犯罪均全數偵破，且毒品流動率亦為六都最低，毒品案件破案率六都第一，北市住宅竊案從2018年發生519件、到2019年發生440件、2020年1-8月發生237件呈現下降趨勢，顯示北市治安情況良好。

 【其他新聞】

►噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲蘿莉　租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

►不設防的空中監獄！朱雪璋突被丟包　刑事局2文官押解空手道5段高手

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷　新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
被逼車撞倒…重機車友包圍水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈
吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本…內行：其他別夾
老公不在家！公公肖想媳婦…站門口「拔菇菇」　她帶女兒逃家痛哭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

遭惡意逼車撞上！重機車友出征水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈

越南新娘搞互助會被控捲千萬　會腳群起求警抓人

水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶

白人牙膏進口陸製品卻標示MIT　誆「工人裝錯」...總座鞠躬致歉

北市警掃黑5天逮400人抄171據點　秀數據「治安良好」

大腸包小腸買不夠遭友取笑！改請「慶記」...酒池肉林秒變臉

小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴

永靖鄉代會11席7人賄選判刑解職　只剩3人可遞補

十五分幫大哥運毒！6億K他命存航空公司倉儲　司機闖管制區搬貨

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

遭惡意逼車撞上！重機車友出征水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈

越南新娘搞互助會被控捲千萬　會腳群起求警抓人

水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶

白人牙膏進口陸製品卻標示MIT　誆「工人裝錯」...總座鞠躬致歉

北市警掃黑5天逮400人抄171據點　秀數據「治安良好」

大腸包小腸買不夠遭友取笑！改請「慶記」...酒池肉林秒變臉

小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴

永靖鄉代會11席7人賄選判刑解職　只剩3人可遞補

十五分幫大哥運毒！6億K他命存航空公司倉儲　司機闖管制區搬貨

永大今年電梯接單全滿　明年兩岸迎接爆發期

減肥只給2顆飼料！　博美看碗愣3秒...「氣到暴走」瞬間網笑爛

Smart智富／顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

期待狗迎接！開門見「3條烤乳豬」睡翻　網見桌上那隻臉笑爛

DR股全面崩盤！　《股癌》：期待下一個沒那麼新鮮的新鮮事

美抨擊南海軍事化！　中國正告美國：不要輕舉妄動

為期121天！奧運聖火傳遞明年3/25開跑　將跑遍858鄉里

菱角鳥爸狂咬蛋　原來是「另類催生」：叩叩叩寶寶起床囉！

「請求大麻和裸女支援！」　英大學名校生隔離太無聊貼標語

中職／兄弟拚打總冠軍賽　最快30日點亮全年魔術數字M10

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

水產行再發道歉文！「整篇CTRL+V」惹網怒

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

路殺重機引眾怒！網號召出征...水產行嚇壞鐵門全關

水產行小貨車駕駛慘了！惡意逼重機最重判8年

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

即／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行

【醃屍咒怨】慘遭凌虐致死不甘心　他成怨靈討公道

74歲工人遭H鋼柱壓斷腿！網心酸：社會悲歌

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

更多熱門

相關新聞

新北警掃黑5天抓15人　查扣7把槍百發子彈

新北警掃黑5天抓15人　查扣7把槍百發子彈

新北市警方配合警政署執行「全國同步掃黑專案行動」，9月間，檢肅天道盟及其他幫派組合分子首惡3人、成員12人，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺等刑案及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，並查扣改造槍械7枝、子彈128發、各級毒品1,573.26公克。

桃警掃黑查獲3案20人涉恐嚇送辦

桃警掃黑查獲3案20人涉恐嚇送辦

獨／錐心隱忍妻女被毒打凌辱　潑屎妹爸：不要逼我走回江湖路

獨／錐心隱忍妻女被毒打凌辱　潑屎妹爸：不要逼我走回江湖路

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉

離譜！北投警務員侵占民眾遺失物上萬元

離譜！北投警務員侵占民眾遺失物上萬元

關鍵字：

台北市警局台北市刑大掃黑暴力討債

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面