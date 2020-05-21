「2個月偷19次」北市娃娃機店大盜落網　得手公仔變現爽住旅館

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前接獲線報，有民眾持油壓剪、萬能鑰匙闖入娃娃機店，趁隙拿走機台內的公仔，如果店內沒有公仔，就利用油壓剪將投幣的鎖頭剪開，並偷走裡面的現金，警方估計男子2個月遊走北市各地，共偷19次造成機主損失20萬元，男子得手後還將不法所得拿去住旅館。

警方調查，45歲的陳姓男子，原本是娃娃機台的台主，但因娃娃機逐日沒落，陳男將歪腦筋動到其他台主的娃娃機上，隨機帶著油壓剪、萬能鑰匙尋找目標，趁場內四下無人之際，將機台打開搜刮裡面的公仔，另外還用油壓剪破壞零錢鎖頭，偷走裡面的零錢後逃逸。

▲男子2個月內偷了19件，基主損失共計20萬元，訊後將陳姓男子依照竊盜罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，男子從2020年開始在台北市各地鎖定娃娃機台下手行竊，4月、5月份就犯下19件娃娃機竊盜案，因男子平時居無定所，便將偷來的財物變賣後，在北市多間旅社流竄，警方18日鎖定陳男下榻旅社上門逮人，訊後依照竊盜罪嫌將陳移送法辦。

▲男子用油壓剪及萬能鑰匙偷走娃娃機台的零錢以及公仔，再將贓物變現爽住旅館。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在陳男住處找到犯罪用的油壓剪以及萬能鑰匙，男子供稱，每天不分時段在北市各大娃娃機店閒晃，再趁深夜前往破壞後偷取財物，變賣之後利用犯罪所得住旅館，警方追查，光2個月陳男就偷19次，機主估計損失20萬元。



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