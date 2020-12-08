台南、高雄空污警報！沙崙台糖荒地「大火爆煙」　北風狂吹助火勢

▲台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊發生雜草火警，燃燒火勢很大，大量煙往高雄岡山、楠梓及高雄市區飄散，兩市環保局都發出空污警報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊8日傍晚發生雜草火警，燃燒火勢很大，台南市消防局派出大批消防車射水控制火勢，由於風向為北風，大量煙往高雄岡山、楠梓及市區飄散，台南、高雄發布空污警報請市民請做好自我防護，兩市環保局將持續追蹤空品數據，發布讓民眾知悉。

8日晚上高雄市區瀰漫燃燒異味，高雄市環保局經由微型感測器數據，首先出現高值地區為阿蓮區，經環保局巡查人員至現場發現為台南市歸仁區一處農地大火，適逢今日北風，故初判此異味來自於此，環保局已派員至該處持續了解中。

台南市消防局指出，8日下午5時21分許據報，歸仁區納骨塔周邊發生雜草火警，消防局出動8車15人前往搶救，由於現場燃燒雜草，水源缺乏，且風勢助長下，火勢燃燒猛烈，並有大量濃煙，台南市消防局啟動循環式送水，目前火勢尚未撲滅，燃燒面積約8公頃，火勢在風勢助長下，晚上9時30分火勢控制，10時13分撲滅火勢。

台南市警方表示，起火處是台糖土地，為閒置荒地，雜草叢生，歸仁分局已經派員到現場附近，調閱監視器，查看是否有人為縱火、或是有人焚燒雜草引起。

目前台南市消防局正對歸仁區沙崙納骨塔周邊雜草火警滅火中，因風向為北風（風速4.1m/s），經評估濃煙將往高雄岡山、楠梓、市區飄散，已於晚上8時多，將火災訊息告知高雄市環保局，並請對影響的區域，提醒民眾請做好自我防護，故高雄市環保局陸續在FB、高雄市政府Line發布火災訊息以及提醒民眾做好自我防護，並發布訊息。

台南市政府也同步發布相關訊息在FB、台南市政府Line，台南市環保局將持續監控空品數據與掌握火災訊息，隨時提供給高雄市環保局，兩局一起合作，確保民眾健康。至於造成火災的行為人，一旦查獲，台南市環保局絕對依法嚴懲。



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