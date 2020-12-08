女騎士誤闖國道遭賓士攔車拔鑰匙　她PO文罵垃圾獲聲援...全臉綠

記者唐詠絮／彰化報導

1名女騎士去年1月間騎機車誤上國道1號，被駕駛賓士的大叔「攔截」使她停在路肩，還將機車鑰匙拔走，隨後國道警方得知後趕到，對她違規一事開出3千至6千元罰單，她則提告大叔危險攔車，拔鑰匙涉強制、搶奪、妨害公眾往來等罪嫌，又不滿檢方不起訴，在臉書社群開罵，反被大叔提告損害賠償。

▲賓士大叔拔掉誤闖國道女騎士的機車鑰匙。（圖／翻攝負能量宅肥魯蛇YOUTUBE）

依據判決書內容指出，被告在臉書公開邀約不特定人一起「去國道員林分隊湊個熱鬧」、「噁心至極的人馬要看就看，最好通通轉給當事人，你們這些廢物最好賭伊當天不會這麼偏激偵查庭當天，要是他們跟檢察官感說什麼幹話，伊直接撞死在那裡。垃圾，滿地都是垃圾」、另外２名被告則寫上「…上次攔車拔鑰匙的老伯是BMW某社團的人，原文已改成不公開但伊還是挖到庫存頁面了ㄎㄎ」、還以「林書豪」名義申請帳號貼文「…開名車就能為所欲為…當『（大便）』還嫌臭！爛咖、老鼠屎」，用損害正義大叔人格、名譽的文字，公然侮辱。

▲賓士駕駛見女騎士誤上國道，往右切攔截停路肩。（圖／翻攝負能量宅肥魯蛇YOUTUBE）

大叔主張被告因其侵權行為，女騎士（始作俑者）違法洩露個資3次、公然辱罵「廢物、垃圾」，侵害名譽合計共應賠償原告36萬元；被告甲違法洩露個資，應賠償2萬元；被告乙違法洩露3次個資、公然辱罵「比大便還臭」、「二輪老鼠屎、爛咖」，侵害名譽，合計共應賠償10萬元，連帶負擔訴訟費用。

彰化地院日前審結，被告女騎士等3人分別應給付14萬元，5萬元，及2萬元，及自2019年10月26日起至清償日止，按年息5%計算之利息。被告等3人不得以網際網路電話通訊軟體或其他媒介，散布涉及原告個人資料之訊息或侵害原告人格、名譽、信用的言論或文字或圖片。訴訟費用原告負擔59%，其餘女騎士負擔27%、被告甲負擔10%、被告乙負擔4%、餘3千元由被告等連帶負擔。

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