快訊／蘋果頭戴式降躁耳機 AirPods Max 來了！售價台幣18,490元

記者楊庭蒝／綜合報導

真的有新產品！蘋果在台灣時間8日晚間9點30分以線上發表會的方式，發布新品頭戴式耳機AirPods Max，售價為549美元（約台幣1.5萬元），具有主動降噪功能，共推出包括太空灰色、銀色、天藍色、綠色和粉紅色五種顏色。美國地區即日起預購，並於15日開始供貨，台灣地區開放預購時間則未定，首發售價為18,490元。

▲▼蘋果頭戴式耳機AirPods Max。（點圖放大／翻攝自蘋果官網）

蘋果在新聞稿指出，AirPods Max 採用H1晶片，與AirPods Pro同樣具有「降噪」和「通透模式」，耳機頭帶的頂部網面是採用通風透氣的網狀編織設計，能分散重量，減輕頭部的壓力感。耳機頭帶的頂部網面則是採用通風透氣的網狀編織設計，能分散重量，減輕頭部的壓力感。不鏽鋼框架外面包覆著觸感柔軟的材質，讓堅固、彈性和舒適感成為一種巧妙的組合。

在功能性方面，AirPods Max 支援「無縫設備切換功能」，可在 iPhone、iPad 及 Mac 間順暢切換。「頭戴偵測功能」則可在用戶拿下耳機時暫停播放聲音，並在戴回耳機時繼續播放。

在續航力方面，蘋果指出，在啟用「主動式降噪」與空間音訊時，聆聽音樂、觀賞電影或通話的時間最長可達 20 小時。透過 Lightning 連接器，只要快速充電 5 分鐘，就能享有 1.5 小時的聆聽時間。