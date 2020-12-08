可能是本土感染！浙江台商研判近日才發病　莊人祥：將比對病毒株序列

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布2例境外移入確診，其中一例是浙江返台台商（案719），持3日陰性報告入境，但在居家檢疫期間出現症狀，採檢後確診，且Ct值偏低，研判是近日發病。而有關感染地區，發言人莊人祥也坦言，有可能還在境外潛伏期內，但也有可能是本土。

案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值15）。個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於個案Ct值15，應是感染不久，外界也疑惑感染源？莊人祥則表示，個案發生症狀是在檢疫第12天，有可能還在境外感染的潛伏期之內，但的確也有可能是本土，不過台灣旅館都是一人一間，不會接觸到其他人，所以感染機會相對也比較低，會針對個案作病毒培養，看病毒株序列是不是跟中國大陸相同，才能釐清。

▲新增2例境外移入COVID-19病例，自印尼及中國大陸入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

其他人也看了...

快訊／300天首見！浙江台商持「陰性證明」返台 隔離12天確診

英國開始打新冠疫苗「台灣年底前打不到」 莊人祥：3管道努力中



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來