遭指賣大陸疫苗抽成　連勝文批假新聞抹紅：將提告三立、名嘴

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文近日多次評論對新冠肺炎疫苗，結果遭三立的政論節目影射他持有中國疫苗廠商股份，是在為連家在中國的醫療買辦利益。對此，連勝文8日指出，三立電視台相關人員及名嘴，故意扭曲他就公共議題的發言，並以假新聞來抹紅、侮辱他，且刻意散布相關假新聞的惡劣行為，他將提起訴訟。

連勝文在臉書表示，綠媒及民進黨所豢養的名嘴鷹犬及網軍打手，惡意扭曲他的發言，故意帶風向抹紅他「在中國投資並炒作疫苗是買辦宣誓效忠」，甚至汙指他「賣大陸疫苗抽成」；而相關人士在三立節目上引用香港金衛醫療作為根據，根本就是在做假新聞。

連勝文澄清，這家公司2017年時在台灣已經下市，且今年9月也於香港私有化下市，強制買回所有投資人包括個人或法人的股票，因此不論是直接或間接，「這家公司我連一股都沒有，我與這家公司根本就沒有任何法律以及事實上的關係！」，況且這家公司根本沒生產疫苗。

連勝文批評，上述資訊上網就可查到，但三立及民進黨名嘴連最基本的查證都不做，這若非惡意做假新聞，什麼叫做假新聞？他再罵，這已不是三立第一次做有關他的假新聞，如此連續的犯意，是否符合NCC撤照標準？中天如果做假新聞該被撤照，那三立光是關於他就這麼多假新聞了，那是否該被關台？需不需要關三天？還是說NCC其實是想嘉獎三立，而非處罰三立？因為雙重標準才是民進黨的王道。

對於為何關注疫苗問題？連勝文在解釋，因為國民黨智庫民調顯示民眾最關心疫苗及邊境解封等議題；加上近期他有台商友人詢問，若施打中國疫苗，回台後民進黨是否承認這些疫苗？是否仍須被隔離？

連勝文指出，中國即將展開「疫苗外交」，提供東南亞國家人民施打，那未來已接踵中國疫苗的印尼、越南等移工入境台灣，當局是否承認該疫苗效力？而若中國也提供我國友邦疫苗，不論是透過COVAX，還是半賣半送直接援助，則政府要如何因應？

至於針對疫苗的效力，連勝文坦言自己非專家，也沒有稱讚中國疫苗好，或鼓勵民眾施打中國疫苗，況且台灣現在根本不可能進口中國疫苗，「這是假議題」。他重申，台灣只要有「有效」疫苗，不管是國外還是國產疫苗，重點就是「有效」，他一定會去施打。

▼連勝文8日臉書透露將提告三立及名嘴。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

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