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139名新冠患者家中隔離「等嘸病床」！南韓再增594例確診

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▲▼疫情重創南韓首都圈，首爾市江南街頭冷清。（圖／達志影像）

▲疫情重創南韓首都圈，首爾市江南街頭冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全國各地擴散，且集中在首爾、京畿道、仁川等首都圈地區，單日新增病例雖降至500多人規模，但因周末篩檢數量往往較平日少，因此無法視為疫情趨緩的趨向，且醫療院所、療養院再次成為病毒傳播的溫床，加上近日確診者暴增，京畿道高達139名新增患者無法及時分配到病床或生活治療中心床位，須待在家中自我隔離，重回疫情爆發初期之混亂景象。

南韓政府宣布從8日0時起至28日，首都圈地區社交距離防疫層級提升至第2.5階段，非首都圈地區則為第2階段。

根據《韓聯社》報導，截至8日0時為止，南韓防疫當局今（8）日上午9時30分共通報594起病例，其中境內感染高達566例、28例為境外移入。目前南韓共累計例38755確診、552例死亡。

▲▼蔚山市療養院內發生大批群聚感染，醫療人員將高齡患者送醫。（圖／達志影像）

▲蔚山市療養院內發生大批群聚感染，醫療人員將高齡患者送醫。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增385例（首爾佔212例、京畿道佔146例、仁川佔27例）；蔚山新增61例；釜山新增25例；忠清南道新增15例；全羅北道新增13例；慶尚南道新增12例；光州、大田、忠清北道各新增10例；江原道新增8例；全羅南道新增7例；慶尚北道新增5例；大邱新增3例；濟州島新增2例。

從主要與新增的群聚感染案例來看，首爾市鐘路區一間擁有秀場舞台、客群為中高齡層的餐廳「Pagota Town」（파고다타운）累計112例；京畿道楊平郡介軍面7日累計48名居民感染；蔚山市南區療養院累計92例；京畿道高陽市療養院累計31例、另間療養院累計18例；首爾市龍山區梨泰院5處卡牌遊戲酒店累計11例。

針對近來新增大量確診者，首爾市府決定延長當地臨時診療所營業時間，平日時至晚間9時以前都可接受民眾前來篩檢，周末則延長至晚間6時。

▲▼南韓首爾8日起實施社交距離防疫2.5階段，餐廳與布帳馬車完全沒有客人。（圖／達志影像）

▲南韓首爾8日起實施社交距離防疫2.5階段，餐廳與布帳馬車完全沒有客人。（圖／達志影像）

保健福祉部副部長姜都泰（강도태）於8日召開中央災難安全對策本部會議時表示，每日新增確診者依然維持5、600多人規模，且高達26%的患者感染途徑不明，呼籲民眾至年底前務必遵守社交距離防疫措施，否則只會造成全國性大流行一再發生，若無法挺過此次難關，則在開放接種新冠疫苗與使用治療藥物前，全國日常生活將受到嚴重影響、經濟被打擊得萎靡不振。

而國務總理丁世均（정세균）也稱此次調升全國防疫層級，是防止「最嚴酷寒冬」到來的最後機會，呼籲首都圈民眾非必要時請待在家休養。

另外，南韓政府已優先預購可供4400萬人接種的新冠疫苗，達全國總人口的88%，預計疫苗明年2至3月抵達，將計畫依序安排第一線醫療人員、高齡人士優先施打疫苗。

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

►百歲人瑞確診新冠！南韓「疫情第3波」再添615例　防疫措施再升級

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