成都爆3例本土確診　官方：迅速進入「戰時狀態」

▲大陸多地接連新增確診病例，官方展開擴大檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川省成都市新增3例新冠肺炎本土病例，四川省委書記彭清華8日表示，要迅速進入戰時狀態，爭分奪秒、全力以赴，採取最堅決、最果斷、最嚴格、最有效的措施，紮實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，把疫情影響控制在最小範圍。

成都市8日新增3例確診病例，其中一名20歲的女病患確診之前曾到過公園、美甲店、麻辣燙餐廳，以及多間酒吧，官方正根據流調及核酸檢測結果進行擴大檢測。

四川省委書記彭清華8日上午召開應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，會議指出，近日在成都市郫都區郫筒街道太平村發現新冠肺炎確診病例，再次拉響了全省疫情防控的警報，充分說明常態化疫情防控一刻都不能放鬆，要把疫情防控作為當前最重要、最緊迫的任務來抓，分秒必爭、不留死角堵住防疫漏洞，盡快把疫情控在萌芽、禁在局部。

會議提到，要全面排查溯源，充分利用大數據等訊息化手段精準發現和確定密切接觸者，加強對農貿市場、大型商超、冷鏈物流、隔離場所及其從業人員的排查力度，全面開展重點場所消殺工作，加快病毒株基因檢測，堅決阻斷疫情傳播鏈。

會議指出，要迅速篩查檢測，研判確定檢測範圍，組織調配資源力量，做到應檢必檢、願檢盡檢，確保全覆蓋無遺漏。堅持人物同查，特別是做好進口冷鏈食品新冠病毒核酸採樣檢測，嚴防疫情輸入。

彭清華也在會議上強調，要深入貫徹落實統籌做好常態化疫情防控和經濟社會發展的部署要求，迅速進入戰時狀態，爭分奪秒、全力以赴，採取最堅決、最果斷、最嚴格、最有效的措施，紮實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，堅決把這次疫情影響控制在最小範圍。