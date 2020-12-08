陸專家張文宏：全球疫情在1到2年內不會結束

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）



記者陳政錄／綜合報導

針對新冠肺炎疫情發展，中國防疫專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日發表最新看法，他指出，由於從現實情況來看，疫苗接種很難全面普及，全球疫情在1到2年內不會結束，未來，精準防疫可能逐漸成為全球的共同選項。

張文宏8日零時在個人微博發文，他首先表示，日前11月10日，上海進博會在閉環管理下順利閉幕，入境人士實施了閉環管理，會議結束後離境，參觀人員均做核酸檢測，不做其他行動限制。它的成功展開，「是對於國際大型互動活動做了一個探索」，雖然規模不大。

但他也提到，明年日本奧運會將召開，官方已訂購全年疫苗，惟民意調查顯示只有15%的人有強烈意願接種，60%左右比較猶豫，奧運要如何召開，不禁令人深思，因為上海進博會、日本奧運的防疫措施，可能會是未來世界開啟交流的重要參考模板。

另在張文宏看來，隨著疫苗的普及，全球會逐漸開放，只是另一方面，從個人接種意願、全球產量來看，短期內很難全面普及，因此「全球疫情在1到2年內不會結束」，所以在世界重新開放和防疫常態化的背景下，精準防疫在未來可能會逐漸成為全球的共同選項。

他提醒，在全球逐漸開放的大背景下，中國的醫療體系必須做好應對。譬如高危險人群做好疫苗接種後，新冠肺炎可能逐漸演變成，和流感接近的季節性呼吸道感染性疾病，但其危害性要大於流感。

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