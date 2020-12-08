台南打造富饒城市 疫情威脅各項經濟投資仍逆勢上揚

▲疫情讓全球蒙上恐懼陰影，台南市政府超前部署，與市民攜手同心併肩防疫，打造富饒城市。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

疫情讓全球蒙上恐懼陰影，台南市政府超前部署，與市民攜手同心併肩防疫，實現安全城市承諾，逆勢開展新經濟時代、打造新創富饒城市。

勞工局推動「防疫安心上工」，失業率為六都最低；經發局打造優質經濟環境，台商回流投資額達1432億元，疫情期間減收攤販租金及權利金；農業局則傾全力行銷農特產，促成商機突破5億元，台南集結眾方之力，成為大南方的「富饒城市」。

這座城市擁有396年深厚底蘊，飽含台灣經濟發展縮影，昔稱「一府二鹿三艋舺」，府城台南，依舊穩穩守住經濟實力第一的好成績，這座「富饒城市」有守舊、亦創新，如同農業、傳產與5G高科技產業同時並存，互不違和。

經發局長陳凱凌指出，台南今年招商成果截至10月底，新增234件投資案，吸引138億元投資額，創造170億元產值及增加4,324個就業機會；台商回流投資累計35案，創造投資額1,432億元，累計創造10,787個就業機會。並積極攜手中央協助企業排除投資障礙，除了「護國神山」台積電持續擴大在台南的投資，全球最大半導體曝光機製造商ASML（艾司摩爾），更來南科成立「EUV全球技術培訓中心」，象徵台灣半導體實力受國際肯定。

透過振興消費、招商引資和傳產升級、行塑友善樂活市場等面向，經發局明年將持續建構優質經濟環境，活絡與升級在地產業，推動新興科技產業發展，打造南台灣新創聚落。

農業局長謝耀清表示，身為農業重鎮，「農業永續經營」是黃偉哲市長全力衝刺的核心目標，針對重要農漁產品分以｢競爭型｣、｢轉型｣及｢產業文化型｣等評估輔導，除舉辦貿易洽談媒合會促成商機約3.9億元，積極拓展國內外行銷通路也促成商機逾5,800萬元，「百萬新農人」則有179人；而為守護農漁民安全及提升農漁產品運輸效能，南市府貼心投入經費13.22億元，更新農漁路471.26公里、改善水路60.64公里，為全國第一。

地政局長陳淑美說，地政業務除了優質開發、活化台南，市府更把土地開發盈餘的一半投入挹注更多公共建設；今年「中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程」及「新營長勝營區市地重劃工程」，皆榮獲「2020國家卓越建設獎金質獎」肯定，「新營長勝營區市地重劃工程」更獲得 「2020公共建築景觀類建築園冶獎」；而「永康鹽行國中暨附近地區區段徵收工程」亦獲得第二屆「公共工程優質獎特優(第一級)」肯定，明年將持續推動七大新興開發區，為台南各項建設提供扎實地基及養分。

勞工局長王鑫基表示，全台南市人口數來到188萬，在勞工局推動創意就業博覽會和多元就業服務措施下，勞參率為六都最高（上半年62.4%）、失業率則為六都最低（上半年3.8%）；而去年率全台之先所成立的「臺南市職安健康處」，落實勞動檢查、公開勞檢清冊，職安檢查累計高達4,139場次，積極守護勞動權益及職場健康。另外，勞工局持續整合專業工會和志工替弱勢家庭修繕房屋，今年已完成24戶，「台南經驗」也開始分享到其他縣市。

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