萊豬下一步...傳開放日本核食　蘇貞昌：處理食安都依科學證據

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府日前突然以行政命令宣布放寬30月齡以上美牛及萊劑美豬，外傳下一步將開放的就是來自日本的福島核食。行政院長蘇貞昌8日赴立法院備詢，面對國民黨立委費鴻泰詢問核食議題，他回應，行政院目前沒有討論此議題，他也強調「處理食安議題都依據科學證據、國際標準」。

駐日代表謝長廷近日回台，他在臉書上寫下這次返台的待辦事項，其中包括「日本東北食品解禁與否」，引發外界關注。

謝長廷受訪指出，對於日本食品進口，政府仍會以「人民優先」的態度來處理；至於台灣不開放核食是否會影響參與國際組織，他則說，「CPTPP是一個高標準的自由貿易組織，所以若台灣沒有採取國際標準，當然會有影響」。

不過，謝長廷也說，國內目前還有萊豬的議題，短期內還不會開放，恐怕要等到萊豬問題要告一段落大家才會去討論福島核食的問題。

蘇貞昌日前受訪表示，針對核食問題，行政院與謝長廷目前還沒有討論，也尚未碰面，所以對這個議題沒有多做回應。

面對費鴻泰質詢日本核食解禁議題，蘇貞昌8日再度強調，「我沒有跟他（謝長廷）見面，沒跟他談過」。費鴻泰再問「為什麼我們這麼急著開放（核食）？」，蘇貞昌則回應，「我們沒有啊！」

蘇貞昌最後強調，他的原則就是維護國人食安第一，「處理食安議題都依據科學證據、國際標準」。

其他人也看了這些...

►青山宮遶境半夜鞭炮聲不斷 民眾灌爆蔡英文臉書

►青山宮遶境林昶佐「爽了一整天」網譙翻 首度公開道歉

►再為青山宮遶境致歉 林昶佐強調：音樂祭準時結束沒放鞭炮



更多熱門新聞...

►青山宮遶境3天湧585件抱怨 柯文哲：開事後檢討會

►青山宮遶境北市1999專線被打爆 3天陳情485件最後只開罰2.4萬

►青山宮道歉了！主委黃清源3點聲明：禁放危險煙火管制噪音



►振興一下我們的美麗