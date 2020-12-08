蘇貞昌打槍民進黨立委　「屏南快速、恆春觀光鐵路」我都不贊成

▲立委周春米爭取恆春觀光鐵道、屏南快速道路，遭院長蘇貞昌否決。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

列為前瞻計畫項目的恆春觀光鐵道，因行政院裁示「重新檢討再議」而暫緩。民進黨立委周春米8日總質詢再次爭取興建屏南快速道路、恆春觀光鐵路，但行政院長蘇貞昌明確回應，「這2案，我都不贊成」。蘇貞昌直言，國家資源有限、錢要花在刀口上，寧可將預算放在改善屏東各項需求。

周春米質詢時提到，屏東縱長112公里，要讓恆春半島的觀光永續的話，恆春觀光鐵路是非常好的方向；另外，要讓在地人交通便利，屏南快速道路是要努力達到的建設；國土規劃讓城鄉差距縮減，若有一個快速道路，要從哪裡到恆春都很快。

對此，蘇貞昌指出，有跟屏東縣長潘孟安談過，做為屏東人，「這2案，我都不贊成」。蘇說，坦白講，屏鵝公路在國定假日、週日很塞，但是平日卻很少車輛，「為觀光蓋一條快速道路，不必要花6、7百億、或花2、3百億元興建觀光鐵路，我寧可把錢放在改善屏東各地方的改善」。

蘇貞昌舉例，例如把高鐵南延到屏東也不過550億，國家的資源就這樣，對我的故鄉我當然一點都不會輕忽，但錢要花在刀口上，「蓋一條快速道路為了後送，倒不如把當地的醫院做好、不如讓遠距醫療做好，讓他不用後送」。