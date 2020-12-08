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中油讓出查德礦區股權35％給陸資挨轟　蘇貞昌坦言沒有深入了解

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▲台灣中油在非洲查德礦區探勘有成，經營開發生產的第一船原油共95萬桶，於12月1日抵達台灣。（圖／中油提供）

▲台灣中油在非洲查德礦區探勘有成，經營開發生產的第一船原油共95萬桶日前已抵達台灣。（圖／中油提供）

記者林銘翰／台北報導

台灣中油查德礦區第一船95萬桶原油12月初運回台灣，不過查德礦區35%股權為中資海南華信持有，引發外界疑慮。對此，經濟部長王美花8日允諾，日前立法院經濟委員會要求經濟部在一個月內提供完整說明，「經濟部會在16日以前提到經濟委員會」。

中油海外探勘40年有成，查德礦區第一船95萬桶原油12月初運回台灣，不過攤開礦區投資名單，共有3名股東持有股權，包括中油35%、海南華信國際投控35%、查德政府30%，外界質疑中油在該礦區的主導性。

行政院長蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，中油在2006年與查德簽署探勘許可，2011年確定有豐富油氣，總共有3474萬桶蘊藏，華信能源卻在2014年開始試圖行賄查德總統，中油仍在2015年與華信石油簽約，將原持有70％的股份讓出35%給華信石油。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟部長王美花 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

賴瑞隆表示，整個總開發成本花了2.1億美元，折合台幣63億元，預計總石油量價值為13.4億，若以中油原有的70％股份換算，台灣至少會有400億的國家產值，中油用一半的成本交給華信石油，讓華信石油以31億的成本取得200億的石油利益，初算至少有170億國家利益被犧牲掉。

對此，王美花表示，此議題在立法院經濟委員會有非常多委員關心，因為券宗比較厚，當時經濟委員會要求經濟部在一個月內提供完整說明，經濟部會在16日以前提到經濟委員會。

蘇貞昌則說，這件事他並沒有這麼深入了解，待經濟部相關報告出來後，自己就會深入了解，本案已經有相當一段時間，其中又牽涉到商業經營的細節，因此自己現在不好做評斷，不過仍會持續注意，經濟部也正在進行盤查，詳細報告出爐後就會來處理。

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