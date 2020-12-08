民眾黨批蔡政府開放萊豬 「7大台灣價值語錄」為求官位兩套標準

▲針對萊豬進口議題，民眾黨製作「台灣價值語錄」批評蔡英文、蘇貞昌等7位民進黨人士。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者蘇晏男／台北報導

開放萊豬進口倒數23天，儘管行政院祭出5大措施把關食安，但仍被外界揭露未標示萊劑等。民眾黨7日在臉書列出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等7位政治人物的「台灣價值語錄」，批評他們為求官位兩套標準，萊豬議題延燒好幾個月，看不見綠營嘗試與民溝通的姿態，只有一句又一句與過去立場全然不同的政治言語。

「海水退了，就知道誰沒穿褲子 ; 萊豬進了，就知道誰在耍嘴皮子。」民眾黨表示，一場萊豬進口，不但看到藍綠立場對調的荒謬，更看到為求官位兩套標準的政客思維。

民眾黨批評，萊豬議題延燒好幾個月，看不見民進黨嘗試說服民眾、與民溝通的姿態，也看不見源頭管理、明白標示的配套措施，能夠看見的，只有一句又一句與過去的自己立場全然不同的政治言語。

民眾黨舉例，蔡英文2009年時曾說「拒絕瘦肉精，政府做不來就下台」，然而到了2020年，卻改口稱「讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要吃」，顯見民進黨立場不同後也無心說服人民的心態。

在蘇貞昌方面，民眾黨則指出，蘇貞昌2006年擔任行政院長時，公告禁止萊克多巴胺等4類瘦肉精，但14年過後，蘇貞昌不僅無意說服人民，反而用「開放萊豬，中央、地方應該同步一條心，這樣才不會亂」的心態要求地方配合，與其子弟兵一起拉牛救豬，拉民間替自己背書，卻引發一波又一波的大反彈。

民眾黨也說，至於是否應該標示含有瘦肉精，蘇貞昌表示「台灣人很會的啦，一吃下去就知道」，但衛福部長陳時中明明才坦言，「沒有標示，確實沒有辦法辨識加工品是否有萊劑」。民眾黨批評，行政院要不要自己先把立場喬好再來欺騙社會大眾。

民眾黨表示，民進黨上到蔡英文，下至各級官員、委員，包含陳時中、農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩乃至高雄市議員黃明太，針對萊豬進口議題也都分別發表了不同的荒謬言論，因此他們製作在萊豬進口議題上，一系列的「台灣價值語錄」。

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