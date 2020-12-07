台大公衛「萬人血清調查」違法　教部：研議扣減研究計畫補助經費

▲教育部指出，將研議扣減研究計畫補助經費。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

彰化萬人血清調查證實社區安全，但研究疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉。衛福部與科技部、教育部成立專案小組調查確認，彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊都違反人體研究法，可罰10萬至100萬元。教育部今（7日）表示，近期將進行審查並儘速召開會議審議，研議扣減研究計畫補助經費。

衛福部醫事司司長劉越萍受訪證實，調查小組已完成審查程序，確認無論是彰化縣衛生局或台大公衛學院，都違反人體研究法，可由事業主管機關對機構裁處10萬以上、100萬以下罰鍰。台大公衛學院將由主管機關教育部開罰，彰化衛生局則由衛福部進行裁罰，目前細項都還在做內部審核，預計2週內公布結果。

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教育部對此發出三點回應，一、本部今日已收到衛福部調查結果通知，其中涉及台大部分，調查認定台大公衛學院研究計畫案有違反「人體研究法」第5條第1項規定，得依第22條第1項規定處罰。二、本部近期將進行審查並儘速召開會議審議，依人體研究法第22條規定範圍研議裁處學校及計畫主持人罰鍰 ，或與科技部（該計畫共同補助經費機關）研議扣減研究計畫補助經費 。

三、另查台大研究倫理委員會（Research Ethics Committee, REC）已針對該計畫案啟動臨時稽核程序，並決議終止該計畫之執行，於同年11月5日函文通報本部在案。