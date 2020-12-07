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萬人血清調查被認違法　台大公衛很遺憾：內部要開會尋求共識

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▲▼台大公衛院長鄭守夏。（圖／記者洪巧藍攝）

▲鄭守夏表示，萬人血清計畫被認定違法很遺憾。（圖／記者洪巧藍攝）

記者許展溢／台北報導

彰化萬人血清調查證實社區安全，但研究疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉。衛福部與科技部、教育部成立專案小組調查，結果出爐確認彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊都違反人體研究法，可開罰10萬至100萬元。台大公衛學院向《ETtoday新聞雲》表示很遺憾，並提罰計畫主持人或台大公衛兩點說明。

台大公衛學院院長鄭守夏表示，還沒收到相關公文，不過，很遺憾知道這個案子被IRB認定違法，只是此罰則到底是對個人，也就是當時的計畫主持人台大公衛前院長詹長權？還是執行單位或台大？還不清楚，畢竟不管自己或身邊朋友，以前都沒這種經歷。

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▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，台灣大學公共衛生學院教授詹長權。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭守夏強調，不管怎樣都要先問過詹長權的意見。（圖／記者林敬旻攝）

鄭守夏說，不管罰誰，以公衛學院立場，最重要的是，必須先請詹長權表示意見，當初詹長權認定沒違反，調查現在確定有，基本上要詢問他意見，若是處罰個人，學院就沒特別立場表示意見。若為單位，同樣需要徵詢計畫主持人意見，只是單位就必須尋求共識，看是要接受處罰或是申訴，甚至釐清下一步。鄭守夏強調，學院會尊重詹長權意見，但目前還不知道他的意見。

鄭守夏提到，當初萬人血清抗體計畫詹長權和衛生局一邊認定是執行公務，一邊認定研究，詹長權負責的部分，從調查開始就已經停了。至於是否影響到之後的其他計畫等狀況？鄭守夏說，整個大計畫現在基本上沒有受到影響，後續就不知道，重申裁罰一事，若和單位有關，「內部要開會尋求共識」。而《ETtoday新聞雲》致電詹長權，但接起手機的不是本人，對方向記者表示，詹長權正在開會，現在無法通話。

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