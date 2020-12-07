萬人血清調查確定違法　台大公衛、彰化衛生局最高可罰百萬元

▲衛福部外觀。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

彰化萬人血清調查證實社區安全，但研究疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉。衛福部與科技部、教育部成立專案小組調查，終於在年底前完成審查。衛福部證實，調查小組已完成程序審查，確認彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊均違反人體研究法，可開罰10萬至100萬元，目前還在做內部審核，預計2周內正式公佈結果。

根據台大公衛提出相關資料指出，台大校總區審查認為該研究IRB為免審，因為該研究為彰化衛生局委託，為去辨識化資料分析，不涉及抽血行為；彰化衛生局則認為是配合台大研究執行抽血。衛福部成立專案小組後，除了約談雙方人員外，也一併釐清檢體後續處理細項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部醫事司司長劉越萍今（7）日受訪時證實，調查小組已完成審查程序，確認無論是彰化縣衛生局或台大公衛學院，都違反人體研究法，可由事業主管機關對機構裁處10萬以上、100萬以下罰鍰。台大公衛學院將由主管機關教育部開罰，彰化衛生局則由衛福部進行裁罰，目前細項都還在做內部審核，預計2周內公布結果。

其他人也看了...

萬人血清調查被認違法 台大公衛很遺憾：內部要開會尋求共識

萬人血清調查違法將開罰 彰化衛生局：收到公文再正式說明

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來