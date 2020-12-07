萬人血清調查違法將開罰　彰化衛生局：收到公文再正式說明　

▲彰化萬人血清調查衛福部證實違法將開罰。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

鬧得沸沸揚揚的彰化萬人血清健檢，調查證實社區安全，但研究疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉，衛福部證實，調查小組已完成程序審查，確認彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊均違反人體研究法，可開罰10萬至100萬元，彰化縣衛生局表示，目前還沒正式收到公文，等正式收到公文再對外說明。

彰化萬人血清調查原訂8月25日進行期中報告，不過由於尚未經過同儕審查遭暫停喊卡，也引發諸多爭議，相關研究是否通過倫理審查（IRB）遭到質疑並檢舉，衛福部當時也著手展開調查。

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當時怕引發蓋牌爭論，8月27日進行研究說明會，且包含台大公衛教授詹長權、彰化縣衛生局長葉彥伯、指揮中心發言人莊人祥三方皆出席。彰化縣衛生局長葉彥伯公布檢驗結果，以今年2至3月疫情高峰期最有可能感染的人，調查發現此目標群體的感染率非常低，4841人當中僅有萬分之八點三，證實一般社區民眾的感染風險非常低。

▲彰化萬人血清調查8月27日召開說明會。（圖／ETtoday資料照）

事隔3個多月，如今依據台大公衛提出相關資料指出，台大校總區審查認為該研究IRB為免審，因為該研究為彰化衛生局委託，為去辨識化資料分析，不涉及抽血行為；彰化衛生局則認為是配合台大研究執行抽血。衛福部成立專案小組後，除了約談雙方人員外，也一併釐清檢體後續處理細項。

衛福部醫事司司長劉越萍7日受訪時證實，調查小組已完成審查程序，確認無論是彰化縣衛生局或台大公衛學院，都違反人體研究法，可由事業主管機關對機構裁處10萬以上、100萬以下罰鍰。台大公衛學院將由主管機關教育部開罰，彰化衛生局則由衛福部進行裁罰，目前細項都還在做內部審核，預計2周內公布結果。

彰化縣長王惠美表示兩週後如接獲衛福部之公函，瞭解具體函文内容時，再正式回應，另外彰化衞生局對此指出，萬人抗體血清篩檢一事，係由台大公衞所主導，衞生局為協助安排篩檢工作，因此所罰依據並不淸楚。

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