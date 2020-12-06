▲石門全台最高黃檜木法像，觀音佛祖入火安座大典。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區普陀山日月大天宮於5日舉辦觀音佛祖新廟落成入火安座大典，由管理人廖師兄、民政局專門委員劉淑芬、石門區長林俊宏、議員蔡錦賢及石門區各里長，恭迎觀音佛祖入火安座，祈願國泰民安、風調雨順，並祈求諸聖仙佛止息災害，保佑市民健康平安。

民政局專門委員劉淑芬表示，日月大天宮主祀觀音佛祖，建廟逾32年，感謝廟方平時弘揚優良宗教民俗，秉持觀音佛祖慈悲為懷精神，積極關懷人群，指點信眾解厄離災、化危為安，成為安定民心的場所，並發揚觀音佛祖信仰，渡化眾生、民間和樂。

▲全台室內最高木雕觀音佛祖法像，安座後將成為石門區宗教景點新地標。

日月大天宮管理人廖師兄表示，1988年住持林師姐奉南海普陀山普濟寺觀音佛祖聖諭降旨，興建慈航法船渡濟眾生，因佛法靈驗，信眾日增，再拓建廟體，並以台灣扁柏（黃檜木），歷3年精雕觀音佛祖法像，高約21.8台尺（660公分），妙相莊嚴，為全台室內最高木雕法像，安座後將成為石門區宗教景點新地標。

石門區長林俊宏表示，日月大天宮主建築採和式典雅禪風兼具現代化造型，除主殿供奉觀音佛祖外，另有玄穹高上帝玉皇大天尊（玉皇大帝）、太陽始祖天尊、太陰始母慈尊暨南無本師釋迦牟尼佛等數尊神佛，前方可眺望石門洞、富貴角海濱勝景，後有七星山山脈蒼鬱秀巒，不論祈福或賞景都很適合規劃為宗教行旅路線。

民政局表示，感謝日月大天宮配合市府防疫政策，落實量額溫、戴口罩及酒精消毒等防疫措施。民眾多走出戶外活動，不僅可以促進身心健康，也可以振興觀光相關產業，惟仍請配合防疫措施，如進入高感染傳播風險場域時應佩戴口罩，並加強個人衛生防護，共同守護自己與他人健康。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版