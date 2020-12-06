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「肉燥會友」台南肉燥飯嘉年華熱鬧登場　黃偉哲：一次嚐遍南台灣頂級肉燥飯

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▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府繼11月21日舉辦肉燥飯爭霸賽後，6日再邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華，開創各縣市肉燥飯交流先例。

▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲稱今日是「小西門論肉燥」，各縣市「以肉燥會友」。包括市議員蔡旺詮及李啟維等皆到場共襄盛舉。

▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，很高興來到台南肉燥節Part 2的肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽，讓台南的肉燥飯跟其他縣市的肉燥飯來場君子之爭，古有華山論劍，今天是「小西門論肉燥」，材料主要都是用台灣好米、國產豬肉為條件來PK，大家可以放心地品嚐，不僅美味也兼顧食安，並增進大家的友誼，消費者用銅板價就能吃到最優質的各地肉燥飯，也歡迎業者到其他攤當神秘客觀摩一下，彼此切磋切磋「以肉燥會友」，度過一個很快樂的星期天。▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6日活動邀集了南部6縣市的美味肉燥飯店家齊聚台南，讓民眾一次嚐遍南部6縣市頂級肉燥飯料理的好滋味，黃偉哲特別頒發感謝狀予外縣市參賽店家，感謝店家遠道而來，共同打造台灣最大肉燥飯嘉年華。

▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局長郭貞慧表示，這場交流活動將參考專業評審意見、民眾投票、銷售人氣等評分項目，於下午5時現場頒發榮譽獎牌，表揚優質店家的熱情參與。此外，台南緊接著還有2020台南耶誕燈節及跨年活動（12月6日至2021年1月6日）、新營長勝營區首次舉辦2020親新好時節（12月12-13日）及縣市合併十週年系列活動等將陸續展開，屆時也歡迎各地好友再來台南旅遊、參與好玩的活動。

▲台南市邀集台南獲獎店家以及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等肉燥名店，共6縣市29家肉燥飯齊集出展，打造台灣最大肉燥飯嘉年華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提醒大家不忘多多消費並登錄發票，只要在台南市單筆消費滿200元，憑發票即可至2020台南購物節活動官網登錄抽獎，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，最大獎有2戶輕豪宅，還有汽車等你帶回家。

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