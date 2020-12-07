高齡長者牽車獨走路中突癱軟　永康警神救援急送醫

▲86歲莊姓男子牽著腳踏車獨自行走在台南市永康區中正南路道路上，疑似低血壓，突然癱軟向後傾倒，幸好員警立即伸手攙扶，並通知救護車送往醫院救治。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名86歲莊姓男子牽著腳踏車獨自行走在台南市永康區中正南路道路上，因行經之車輛多且快，永康分局鹽行派出所員警上前關切，並護送至路旁，未料莊姓老翁疑似低血壓，突然癱軟向後傾倒，員警立即伸手攙扶，並在熱心民眾協助下，通知救護車送往醫院救治。

警方因一時難以掌握莊男身分，所幸得到鄰長及鄰居的幫助，查出之身分，順利聯繫上其家屬，趕至醫院照顧，幸無大礙。

永康分局指出，12月3日上午9時50分，鹽行派出所警員陳俊哲、姜沛汝巡邏騎至中正南路與正南八街口時，見1名年長男子牽自行車獨自行走於路中央，陳、姜2員擔心中正南路車多、車速快，便於後方警示來車，並上前陪同老翁穿越馬路，待護送至路口後，老翁表示就住在巷內，可自行返家。

警方原欲離去，但突見老翁靜止不動，神情有異，再次上前關心，就在此時，老翁疑似身體不適突向後傾倒，站在老翁身後的女警見狀，立馬上前及時伸手攙住，未讓老翁倒地受傷，因老翁似乎難以呼吸無法對談，員警立即通知消防人員到場急救，並送往醫院治療。

老翁送醫後，陳、姜2員立即循線前往巷內詢問左右鄰居，在鄰長及鄰居的熱心協助下，讓警方順利聯繫上莊男兒子，原來莊男外出購物後返家途中，疑似血壓過低而瞬間暈厥，所幸員警的主動關心與反應，才得以避免老翁受到更大傷害。

超級神水、低價必入手