每列車增8座位、20站位！北捷花6700萬升級文湖線椅子　2023年全面完工

▲文湖線更新座椅。（圖／台北捷運提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運文湖線座椅升級！過去文湖線列車椅子的座椅曲度及支撐度，屢被旅客抱怨不好坐、容易下滑，為改善乘客乘坐舒適度，北捷預計於2021年至2023年期間完成座椅更新，預計每列車會增加8位座位數，並增加20位站位數，讓車廂更寬敞。

北捷行政處客服中心組長蔡宏俊表示，因為370型電聯車原廠設計的座椅曲度和支撐度，會讓乘客乘坐時，有容易下滑等經行，因此北捷主動研議改善，以提升旅客乘坐舒適度，預計2019年至2023年期間完成內部改善作業。

蔡宏俊指出，每列列車將會增加8位座位數，由76個座位增加至84個座位，使車廂更寬敞，且也增加20位站位數，讓原載客容量由424人，增加為444人；除座、站位增加之外，也活絡車廂空間，移除部份車廂入口立柱，方便輪椅及幼兒推車旅客進出車廂，旅客動線也更加順暢。

至於金額部分，蔡宏俊說，純椅子費用為3700萬，但因為改椅子，整個空間必須做調整，所以總費用是6700萬元，除了座椅外還有改善例如扶手、欄杆等細項，才能讓站位增加，容納更多乘客。

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