國內軌道業首見！北捷砸900萬建智能手臂　30秒完成遺失物取件

記者陳家祥／台北報導

台北捷運公司4日指出，每年捷運乘客遺失物高達30萬件，其中貴重遺失物就達10.7萬件，相關管理行政成本費用高達1200萬元，為降低成本並縮短旅客領取時間，北捷斥資900多萬建置國內軌道業首座智能手臂阿姆斯壯「ArmStrong」，讓平均8分鐘人工查找時間，縮短到只需30秒，大舉節省了旅客等候領取的時間。

▲國內軌軌道業首座智能手臂阿姆斯壯「ArmStrong」亮相，北捷遺失物智慧倉儲系統正式啟動。（圖／翻攝台北捷運公司）

北捷強調，這是台灣軌道業首座遺失物智能倉儲，未來透過多功能的智能手臂，可以精準對位，在30秒內完成出倉作業，而且整套系統還設置了互動式的觸控螢幕，乘客也可以自己查找，或是在手機透過APP操作。

北捷行政處副處長謝欣豫指出，北捷遺失物數量每年多達30萬件，其中貴重遺失物就高達10.7萬件，占了遺失物的3成，且不論新舊、大小都會進行保管。以品項來說，最多的就是旅客的隨身物品，如衣服、帽子，另一大類則為雨傘，尤其是有連續性下雨的日子，最容易遺失在車站、車廂內。所謂「貴重遺失物」，則是指現金、證件、金融卡、信用卡、電子票證、手機、3C產品、手錶、珠寶首飾等等。

北捷指出，貴重遺失物的領回率，往往僅約3成，謝欣豫說，通常皮夾的認領率最高，同仁總會發揮找人功力，努力從皮夾裡的名片、相關證件或信用卡，透過主管單位找到當事人來領回。

北捷表示，由於遺失物數量龐大，處理的行政成本耗費也很大，光是人事成本一年就要花1200萬元，因為要雇用5個人分類遺失物，管理成本上管理表單的用紙量，每年可以減少61萬張，且透過E化便於對遺失物的定期或不定期進行盤點查核，智能倉儲可大舉減輕成本及幫旅客節省等候時間，大大提升行政管理效益及成本。

謝欣豫指出，北捷遺失物會公告16天，期滿後續保管失主認領期為6個月，失主未領回則通知拾得人領回3個月，所以9個半月後如仍無人領回，北捷將後續處理，例如一般物品捐贈區公所，最多的是雨傘無人領，則由車站轉做愛心傘，有個資（含手機電腦）的就銷毀，食品則是捐贈北市社會局、退卡現金就繳庫。

北捷也再次呼籲，建議乘客儘量採電子票卡記名，這樣才不會有失卡損失；或者用app綁定票卡，未來如果遺失拾獲，就會有簡訊通知；或是相關物品標記姓名或特徵，因為北捷對遺失物特徵登記很詳細，特別如果物品上有姓名一定會記錄，這樣進行遺失物協尋比對會更快，也有助於民眾找回物品。