被議員要求赴中市議會報告　柯文哲「同意」：北捷工程局長會說明





▲柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

面對台中捷運綠線車廂連結器不斷出問題，民進黨台中市議員日前要求台北市長柯文哲率北捷團隊赴台中市議會備詢，但台北捷運工程局卻表示不會去。對此，身兼台灣民眾黨主席的柯文哲6日表示，等等會先去台中捷運局看看事情怎麼處理；面對有議員希望他們去議會報告，柯文哲也回應，「我同意啊！應該我們的捷運工程局長會來說明。」

柯文哲6日下午出席民眾黨台中總服務處開幕茶會，關於台中捷運在試營運期間頻頻出包，柯文哲表示，台中捷運是台北捷運工程局負責，所以他們還是一定要負責到底，等等他會去台中捷運公司，確定事情怎麼處理，因為沒確定不能重新營運，所以這次沒有特別去找台中市長盧秀燕，而是先由內部決定怎麼處理，確認解決方法後再和台中市政府聯絡。

被問到是否同意台中市議會請北捷團隊去做報告？柯文哲說，「我同意啊！應該我們的捷運工程局長會來說明。」對他來講，最重要就是把問題解決掉，不過因為東西是跟日本川崎重工買的，所以技術問題還是要跟日本川崎重工來解決。

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