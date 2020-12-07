擎天岡1個月內「突暴斃6水牛」　陽管處排除口蹄疫：可能天氣冷

記者袁茵／台北報導

有民眾於11月30日和6日攀爬陽明山擎天岡，拍攝到水牛暴斃等畫面，台北市議員耿葳立即展開調查，發現過去每年頂多1頭水牛死亡，但今年短期內卻出現6頭暴斃，質疑是不是有傳染病。對此，陽明山公園管理處發言人張順發表示，目前初步排除口蹄疫，可能是這幾天天氣突然轉冷所致，但詳細死因還是要等化驗結果。

耿葳7日表示，根據「108年度陽明山國家公園擎天崗區域野化水牛族群調查」報告發現，過去幾年，每年頂多1頭水牛死亡，但今年短期內卻出現6頭暴斃的狀況，顯然太不尋常，已請立委林奕華協助向陽管處調閱相關死因資料外，也對陽管處的處置流程提出質疑。

▲擎天崗6牛隻暴斃。（圖／民眾王旬常先生授權提供，下同）

耿葳表示，短期內暴斃的6頭水牛中，僅1頭為幼牛，其餘皆為健康的成牛，到底是什麼樣的原因，讓牠們在短時間內死亡？有民眾懷疑是否為糧草不足導致餓死，又或者是有傳染病導致，但看陽管處對死亡牛隻的處致，除了採集部分檢體送驗外，牛隻屍體則為就地挖坑掩埋，在死因尚未釐清的狀況下就直接掩埋，甚至其中1頭就地解剖，加上採集檢體後的血水、以往死亡牛隻的殘肢、骨頭散落步道周遭，除了觸目驚心外，更讓人擔心若真有傳染病的話，是否會造成其他牛隻的相繼感染？

耿葳質疑，陽管處對水牛死亡的SOP到底是什麼？如果只針對細菌、傳染病化驗卻沒有將牛隻的營養狀況、胃部糧食狀況進行送檢，萬一牛隻真是餓死的，要如何採取後續的應變措施？擎天崗自古就是水牛的放牧場，目前僅存的水牛更是野化的族群，對擎天崗有著歷史性的意義，呼籲中央主管機關務必用謹慎的態度去應對，才能守護好擎天崗的水牛生存環境。

對此，張順發7日證實，陽明山擎天崗上的水牛從11月至今，短短一個月內已有5頭成牛、1頭幼牛暴斃，目前初步排除口蹄疫，已經將幼牛的胃部送去台大化驗，結果尚未出來。

對於水牛死因，陽管處表示，由於水牛生長在亞熱帶，比較不耐寒，有可能這幾天天氣突然轉冷所致，不過詳細死亡原因還要等待化驗結果。

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