艋舺青山王祭「鞭炮炸整夜」惹民怨！廟方連3次道歉：明年一定改

▲艋舺青山宮青山王祭惹民怨，廟方連3次道歉。（圖／記者黃宥寧攝）

文／中央社

艋舺青山王祭連3天熱鬧登場，但連夜放鞭炮等問題引起諸多抱怨，青山宮秘書陳玉敏說，已將今年的缺點記起來，明年一定改善，並3度向民眾致歉，「對不起、對不起再對不起」。

艋舺青山宮暗訪暨遶境為宗教民俗盛事，今年適逢青山宮建宮165週年，特別盛大舉辦，但連夜放鞭炮煙火讓民眾抱怨連連，台北市長柯文哲也坦承，昨晚市民熱線1999被萬華地區居民打爆。

青山宮秘書陳玉敏接受中央社記者電話訪問時表示，這種宮廟盛事，民眾反應本來就很兩極，有興趣的會「按讚」，沒興趣的就是抱怨擾民、環境汙染，但廟方還是針對紛擾向外界表示「對不起、對不起再對不起」。

陳玉敏說，今年青山王祭缺點很多，但優點也很多，今年「按讚」的人應該比較多，看看網路直播都幾萬人在看就知道了。

陳玉敏說明，今年因為適逢建宮165週年，許多地方大老、企業紛紛設紅壇祈求保庇，紅壇一口氣從去年18個增加到今年32個，所以青山靈安尊王要走完會花比較久時間。

陳玉敏強調，青山王祭活動只到昨天，今天晚上只是替青山靈安尊王設壽宴，青山宮已要求將宮廟周圍紅壇拆除乾淨、恢復原狀，並把今年的缺點通通記在筆記本裡，明年一定改善。