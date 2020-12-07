全車都在看！對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

▲買對號座結果位子被陌生阿嬤搶走。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者黃可昀／綜合報導

提早半個月花錢買的對號座，竟然被站票阿嬤霸佔不肯讓！一名網友透露，他昨天從桃園回台中工作，搭太魯閣自強號，為了買到對號座，他早在2周前就上網預購車票，「結果一上車座位上就是一個阿嬤坐我的位置」，對方還說站著會不舒服，由於當下全車都是乘客，他被眾人的視線包圍，不敢直接叫阿嬤站起來，「有沒有對號座被阿嬤佔走的八卦？」

原PO在PTT表示，起初他還以為阿嬤是坐錯了，所以拿出自己的車票告知對方位置是他的，怎料阿嬤也拿出站票說，自己也有買票才上車所以要坐這個位置，因為「站著不舒服」，對方仗著全車乘客都在看，更加理直氣壯地巴著座位不放，當下原PO感到不知所措，「全車的人都在看我們，又不能把阿嬤趕走。」

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▲當下可撥打服務電話請站務人員來處理。（示意圖／記者賴文萱攝）



原本他就是不想要站著才提早2周搶票，怎料座位最後卻被站票阿嬤硬是搶走，本來想找站務人員來處理，但當時火車塞滿人難以移動，他沒辦法走到其他車廂或按服務鈴，「等到站務人員走到我們車廂驗票已經快到站了」，於是他持著對號座車票苦站1小時，眼睜睜看著自己花錢買的座位被陌生阿嬤佔據。

網友看完也替他抱不平，「台鐵有服務電話即時可以處理」、「叫她起來阿，付錢買假的？」、「我就趕過人，真的就看你敢不敢，大聲罵下去+全車都在看」、「花錢買愛心？」、「不用讓，買站票就該站著，身體不舒服不能站的話，當初沒買到坐票就不該上車」、「就是有人會讓座，才讓這種人食髓知味。」