老伯佔位「我刷卡買票的」秒裝睡！她帶孩傻眼...後座老夫妻神對比

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友休假帶孩搭火車，結果買的對號座位竟被老伯霸佔，好說歹說愣是不肯起身，甚至直接裝睡；沒多久，後方目睹全程的老夫妻表示快下車了，主動讓出這段時間的位子，讓她相當感動。

這名母親在「爆怨2公社」提到，「假日帶孩子坐火車的小插曲，劃位的時候，我們分開超遠，全家人分散在兩個車廂，我帶著女兒，位置也被分開了。」

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當時，原po在擁擠車廂內克難地往前走，結果對號位被一個老爺爺給坐走，於是她好聲提醒，怎料對方堅決不起身，並爭論著自己有刷卡買票，對此她不禁無奈，「你刷卡買票不代表買坐票啊，死不起來還裝睡，後面好心的老夫妻看到，叫他起來也不起來，整車廂的人都在看。」

正當她理智線快斷裂之際，剛剛那對老夫妻站出來，表示他們下一站就到了，願意讓出這段時間的位子給母女倆坐，「我跟她們一直道謝，不好意思推託，畢竟再拒絕就矯情了，但又不好意思，所以抱著我女兒只坐一個位子，並跟老太太聊天。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自爆怨2公社）

後來抵達下一站，她起身來到原本的座位，同時翻出另一張票券，結果也被一對情侶坐走了，不過女生很乾脆，跟她說了句不好意思後，就迅速拉起男友離開；傻眼的是，男方居然補了一句，「她會不會是買錯票？」

對此，網友們紛紛回應，「假日車票劃位真的比較難一起，找列車長來協助，根本不用理這種」、「我一定把死老灰啊懟死，順便請列車長來處理」、「番仔男友跟死蟑螂老人」、「這就是比誰臉皮厚的，直接請列車長過來了」、「遇到這種人，車票直接拿出來對號」。

事後，原po解釋，其實知道可以找列車長處理，不過剛好坐在後段車廂，等列車長走來時，那位老伯也下車了，「我有想要跟他吵，但帶著女兒實在不方便，那天人真的太多了，列車長也不知道在哪裡......。」