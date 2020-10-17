包包硬占位！他「被求讓座」秒嗆：辦不到　繼續爽打遊戲、喝飲料

▲條紋男不願讓位。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢尖峰時段，捷運總是一「位」難求，這時如果還遇上刻意占位的民眾，難免會想翻白眼。一名女網友先前進入車廂後，發現竟有名身穿條紋上衣的男子不但開聲音打遊戲，還拿包包占位；當原PO走過去詢問條紋男可否將包包拿起、讓座給其他乘客時，對方竟還直言「辦不到」，讓她當場傻眼。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，日前與男友一同搭捷運時，車廂上的座位全滿，且還有不少人站著；面對這樣的情況，條紋男卻自顧自地打遊戲，還把隨身包直接放在隔壁座位、平白占用，而更誇張的是，他不但口罩沒有完全遮住口鼻，還多次拿瓶裝飲料出來喝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲拿包包占位已非首例。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

由於原PO當時身體不適，真的很想找座位休息，因此便偕同男友走到條紋男面前， 詢問對方可否將包包拿起、讓位給其他需要的乘客。然而對方面對這番請求，卻直接回說「辦不到」，繼續開著聲音打遊戲。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這種遇到直接檢舉」、「請列車長來就好了」、「包包直接往地上丟」、「這樣的行為確實很過分」、「包包直接坐下去」、「真的很自私」、「我之前遇過他，要比他兇他會怕」、「佩服妳的正義感」、「欠被坐包包」。

事實上，拿包包占位已經不是首次發生，先前也有一名男網友在文湖線上，遇到女乘客直接將包包散落在兩個座位上，導致其他乘客的權益受損，他事後發文也不禁直呼，「遇到這種的，真的心情會不好！」