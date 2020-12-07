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108名印尼移工8640萬治療費全民付！莊人祥：他們是產業重要人力

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記者黃翊婷／綜合報導

近期外籍移工境外移入案例頻傳，其中以印尼最多，目前已經確診新冠肺炎的印尼移工共108名，治療費用至少要8640萬元。對於外界質疑政府幫忙支付治療費用的爭議，指揮中心發言人莊人祥強調，這些移工都是產業的重要人力，況且治好他們也能避免國人染疫，並無不妥。

▲▼移工指出，所謂的移工宿舍根本無法睡人，大家都只能坐在地上。（圖／TIWA提供）

▲台灣國際勞工協會（TIWA）指出，大多數移工來台一落地就會被集中到「移工宿舍」管理，但生活環境相當糟糕。（圖／TIWA提供）

中央流行疫情指揮中心4日公布一名印尼移工確診新冠肺炎，然而同宿舍的越南女移工卻落跑失聯，直到6日清晨才在台北萬華被尋獲，一度造成民眾恐慌。由於近期陸續傳出境外移入案例，其中印尼籍境外移入共133例確診，有108名是移工，已經超越美國境外移入的116例。

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中央流行疫情指揮中心日前宣布暫緩印尼移工入境兩週，指揮官陳時中在6日的記者會上表示，印尼移工執行擴大採檢專案，目前已經檢驗1581人，總共40人確診，現在還有超過1000位印尼移工還在集中檢疫，等待期滿採檢。

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲莊人祥認為移工是台灣產業的重要人力。（圖／記者李毓康攝）

另外，在治療費用方面，平均一名確診「重症」個案治療費用要新台幣210萬元，無症狀和輕症者約80萬元，若以後者計算，這108名確診的印尼移工總計要花費8640萬元的治療費用。

對於移工治療費用要全民買單，部分人士認為不妥。對此，莊人祥表示，這筆費用不只包含治療費，還有隔離、接觸者追蹤等花費，況且新冠肺炎是傳染病，「難道要放走去傳染國人嗎？不治療會危害到大眾，治療他們是保護民眾的健康。」而且移工們也是台灣長照、產業的重要人力，治癒之後就能繼續投入工作，並無不妥。

▼逃逸的越南女移工在台北萬華被尋獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，移民署國際及執法事務組長張文秀受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

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