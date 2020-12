《時代》雜誌新一期封面出爐　2020被打上「紅色大叉叉」

▲時代雜誌最新一期封面。(圖/翻攝自Twitter/TIME)

記者楊庭蒝/綜合報導

《時代》雜誌在5日公布最新一期的封面,圖片上印有一個白底黑字的數字2020,而數字上卻又被打上一個巨大的紅叉,並註記解釋「2020年最糟糕的一年」,據悉,這個紅叉標誌的封面形式,只在《時代》雜誌上出現過四次。

綜合外媒報導,《時代》雜誌使用紅叉標誌,第一次是德國納粹黨領導人阿道夫·希特勒(Adolf Hitler)死亡當年;第二次則是2003年伊拉克戰爭爆發;第三次是2006年美軍發動空襲,擊斃伊拉克蓋達組織首領阿布·穆薩布·扎卡維(Abu Musab al-Zarqawi)

;第四次則是蓋達組織第1任首領賓·拉登遭到美軍擊斃。

此次《時代》雜誌第五度使用紅叉標誌,並註記2020年是最糟糕的一年,外媒認為,其中一個原因是今年新冠肺炎疫情的傳散,導致全球大量人口染疫甚至是死亡;而另一個原因可能是針對2020美國總統大選。

美國《時代》雜誌影評人斯蒂芬妮·扎查雷克(Stephanie Zacharek)在一篇相關的文章中寫道,地球上大部分的居民不曾遇過「如此糟糕的年份」,甚至無法為此做好準備,對這些自然災害,對存有幻想的選舉,對可能是由蝙蝠引起,終結了全世界約150萬人生命的病毒。

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC