外籍移工「全擠大通舖」恐成破口！　醫建議：7天自主管理要嚴管

▲仲介委託醫管公司集中安置移工，但卻爆出移工全睡大通舖。（圖／TIWA提供）

記者趙于婷／台北報導

外籍移工檢疫期滿後確診頻傳，中央流行疫情指揮中心也緊急召回已進入7天自主管理的確診接觸者，而此次事件也顯示出移工仲介的防疫破口危機。對此，醫師也建議，因為病毒的不確定性，應該要針對7天自主健康管理做規範，自主健康管理期間，應盡量不要讓移工直接進入工作場域。

印尼移工案688確診，指揮中心緊急匡列47名一起住在桃園大園區三民路的某宿舍的接觸者，也因此發現，仲介移工請醫管公司協助安置，但卻沒採分室居住，而是讓多人擠在大通舖，明顯增加群聚隱憂。而案688接觸者後續也採出確診者，甚至還有接觸移工逃跑，所幸緊急抓到人，採檢確定陰性。

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但案688移工事件，也讓外界質疑移工管理過於鬆散。對此，林口長庚醫院副院長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，現在指揮中心公布要驗2次，但這次爆發是在7天自主健康管理期間，已經脫離14天，顯示7天自主健康管理也必須從嚴。

邱政洵建議，應該要徹底去了解不同外勞會去的工作地點，例如第一類是工地、第二是工廠、第三類是社福類，除了規定14天篩檢陰性，7天自主健康管理也要有明確範圍，例如這7天不能上工，自主管理地點和衛生要嚴格規定。

邱政洵認為，政府要給仲介、雇主的方向，而不是14天過了就塞成一間，要去做相關規範，根據未來工作場域的風險程度做判斷，例如14+7後，要不要再觀察7天，政府要有一定的規範出來。