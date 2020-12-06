男大生狂錄裙底！截24張私密照上傳國外AV網　她3年後才發現崩潰

▲男大生偷錄女同學裙底風光，將上傳至國外色情網站。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東一名男大生阿俊（化名）2017年間於教室內持手機偷錄女同學小琪（化名）裙底風光後截圖，將24張色情照上傳至國外色情網站，3年後才被抓包。對此，屏東地院日前依竊錄身體隱私部位罪、散布竊錄之身體隱私部位內容罪，將阿俊判刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

判決指出，阿俊2017年9月間持手機，將小琪裙下的私密部位全部錄下後截圖，再將24張照片上傳至國外色情網站供人瀏覽。不過，直到今年3月底，小琪經友人告知，查看該色情網站才發現自己竟是女主角，氣得具狀提告，隨後屏東地檢署循線調查，於阿俊住處將人拘提，全案因此曝光。

對此，阿俊坦承不諱，而法官認為，阿俊為一己私慾的犯行，已破壞社會秩序、善良風俗，亦造成小琪心理產生恐慌、不安全感，身心備受煎熬，另考量雙方尚未達成和解，小琪請求從重量刑，最終依竊錄身體隱私部位罪、散布竊錄之身體隱私部位內容罪，將阿俊判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。



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