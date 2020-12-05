印尼漁工帛琉海域作業暈眩昏迷　海巡航行6天千浬無國界送醫

▲海巡署艦隊分署「巡護七號」將印尼籍漁工救上船送醫 。（圖／海巡署艦隊分署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船在帛琉海域作業時，船上一名印尼籍漁工不明原因昏迷倒地，經搶救後嘔吐，無法進食，必須緊急送醫療，海巡署艦隊分署獲報出動巡護艦經超過6天、航行超過千浬，於5日早上於墾丁南灣海面，由恆春海巡隊出動接駁艇，將傷者送醫治療。

▲▼巡護七號人員穿防護衣、口罩救人。

東港籍這艘漁船於11月17日自新園鄉鹽埔漁港出發，船上載有船長等11員(2名台籍、9名印尼籍)，11月27日行經帛琉馬拉卡港東南308浬(鵝鑾鼻東南1,482浬)海域時，船上1名印尼籍漁工於用餐後因不明原因昏迷倒地。

▲▼返船病患消毒、患者與陪同人員均在船艙內。

經船長立即施以CPR搶救，他逐漸恢復意識，惟仍持續頭痛欲睡、嘔吐，無法進食，經轉漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表及專業醫生評估後，建議立即就醫，艦隊分署隨即調派執行中西太平洋漁業巡護勤務的直屬船隊「巡護七號」船前往馳援。

雙方採對開方式航行以利縮短病患就醫時間，於29日近中午，兩船於鵝鑾鼻東南方1118浬處會合，成功接駁該名病患及1名隨船看護，今天早上7時20分於墾丁南灣2.5浬處，再由恆春海巡隊3535艇接駁及3567艇戒護下返回後壁湖碼頭轉防疫救護車後送就醫治療。

因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，巡護七號船於傷患接駁前已先行確認人員體溫狀況無異常，登船後立即送至船上防疫隔離病房安置，海巡艦艇接駁過程中均依規定全程穿戴口罩、防護衣等防疫裝備，以落實防疫作為，確保全船人員安全，避免群聚感染發生。

針對這次遠洋千浬海上救援案件，東港區漁會理事長陳瑞龍特別致電艦隊分署對海巡同仁發揮人溺己溺的救援精神表達感激之意。

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