公公告別式！小姑「為2千孝親費」翻舊帳…嗆人妻：畜牲　下場賠慘

▲女子在父親過世後，在辦後事期間與哥哥、大嫂槓上，嗆對方「俗仔」、「畜牲」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名胡姓女子的父親過世後，去年4月20日在殯儀館火葬場旁與哥哥、大嫂處理後事時，以「俗仔」、「畜牲」等語辱罵兩人，還罵大嫂「從沒給過孝親費、煮飯給公婆」。事後，胡女遭哥哥、大嫂提告求償200萬元，日前橋頭地院審理，判胡女賠1萬2000元為適當，可上訴。

哥哥、大嫂主張，胡女的說法全是不實謠言，足以貶損兩人的人格、社會評價，因此提告求償。胡女否認是謠言，辯稱她與兒子到達告別式現場時，大嫂即大聲指責她與兒子，當天兩人是互相叫罵，錯誤不完全是她造成的，且刑事程序大嫂只提出針對她不利部分。

法官勘驗當天現場錄影畫面，發現胡女確實說過「我爸爸走了，我們去拜飯，我哥哥他要上班，他就是晚上下了班，買兩個便當，早上一個下午一個，你知道，他要上班，早上他要上班去拜，下午我去拜，為什麼他老婆不去拜啊」、「我拜我爸都不行嗎？他這個做媳婦都不拜。我跟你講，公公婆婆你問他有沒有煮過一餐飯。每個月我來照顧我爸爸，他付兩千塊他都不出，你知不知道。兩千塊耶，養公公婆婆耶。畜牲！」

對此，法官認為，上開言論足以產生大嫂為「不孝媳婦」之觀感，有損大嫂的名譽，也確實貶低哥哥、大嫂的人格，即便胡女辯稱內容屬實，該言論僅涉及家族內的事務，屬私生活領域，不屬公共利益，仍有賠償之責，因此審酌兩造情狀後，判胡女賠1萬2000元，全案仍可上訴。

超級神水、低價必入手

【更多新聞】

5年電話騷擾老闆1309次！超狂小三被分手解雇…怒噴：你這個大色鬼



交往不到3星期！男大生「啪2次就分手」 15歲女友提告後身亡



窗外黑影狂晃！女老師爆「小墾丁渡假村」鬧鬼 業者怒告誹謗

