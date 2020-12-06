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交往15歲女友不到3星期！男大生「啪2次就分手」　她提告後身亡

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▲桃園市某男子於2015年趁妻子生產住院時，竟對8歲女兒伸出狼爪，三度乘機性交與猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男大生因與15歲少女交往不到3星期就發生兩次關係挨告，結果對方於審理期間身亡。（示意圖／免費圖庫pxhere）
記者陳羿妏／新北報導

新北一名男大生阿彥（化名）去年12月間與15歲少女小花（化名）交往，並分別於住處、U2電影館發生過2次關係，但兩人交往不到3星期就分手。事後小花父親得知經過，氣得報警提告。日前新北地院審理依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將阿彥判刑1年2月，可上訴。

判決指出，阿彥透過交友軟體結識小花，雙方於2019年12月1日交往，而阿彥在兩度不違反小花意願情況下，同月3日、6日於住處及U2電影館內，與小花發生2次關係，怎料，同月18日阿彥即提出分手。事後，直到小花父親聽聞女兒透露交往、性交之事，氣得報警提告，全案因此曝光。

阿彥坦承犯行，也自承知道小花有憂鬱傾向；法官認為，阿彥無論是否為交往期間情不自禁，或者是假藉男女朋友之名要求性交，皆無法合理化其行為，而阿彥未顧及小花情緒易有負面感受，貿然性交，也明顯對小花造成身心嚴重傷害。

另外，小花於審理期間時身亡，法官審酌，小花的死亡無法雖歸咎於阿彥，但阿彥亦不能因此免賠償對於小花的損害，另考量阿彥事後表示悔悟，拜訪小花家人，書寫信件表達歉意，因此最終依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪共2罪，將阿彥判刑16個月，應執行1年2月，可上訴。

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