接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制　里警宣導新制超暖心

▲屏東縣里港警分局到轄區國小、幼稚園宣導「 接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制」，暖心舉動讓家長感到窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應交通部12月1日實施修正道路交通管理條例上路，屏東縣里港警分局這一週來利用護童勤務到轄內各個國小、幼兒園周邊，針對接送小孩的家長們加強宣導「接送未滿7歲兒童上下車，黃線臨停將不受3分鐘限制」措施，獲得不少家長的認同，也讚揚這項法令的修正最貼近民心。

▲▼交通修訂新法上路宣導。

里港警方為使民眾了解新修正的交通新法，利用護童勤務於轄區各國小及幼兒園周邊，針對接送小孩的家長們加強宣導，現場員警沿途發送交通傳單並親身說明宣導，令不少學童家長對於警察叔叔們舉動感到溫暖又貼心，讓孩童們原本略顯睡意的臉龐，頓時笑顏全開，模樣逗趣又討喜。

對於接送7歲幼童，停黃線不受3分鐘限制之規定，許多家長們無不大聲稱讚並拍手叫好，有家長直言，學童動作本來就比較慢，上下車有時常需要家長或老師協助，難免超過原先3分鐘的限制，現在法令修正後，孩子上下車不用匆匆忙忙，更能顧慮到孩童的安全。

里港分局楊龍祥分局長表示，交通法規新制上路，相關規定有接送未滿7歲兒童上下車，黃線臨停將不受3分鐘限制；汽車裝載貨物脫落等罰鍰上限從9000元提升至1.8萬元；交通違規案件舉發期限，將從3個月縮短為2個月。其中新增接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制，比照既有接送行動不便之人上、下車之執法。不過規定僅限於接送期間，不包含等待時間；另不得在禁止臨時停車（紅）線臨時停車，如在紅線臨時停車接送上下車，但是沒有妨礙其他人、車通行之情形，則可視個案具體事實，免予舉發處理。

交通組組長林中安表示，這次修訂確保家長都能將小孩從容不迫送抵目的地，安心接送小孩上下學，不再需要為了接送小孩擔心被警察開紅單。

▲Her今天這檔已經有很多人準備掏卡品木宣言靈芝水200ml單瓶原價1450元、特價728元兩瓶原價2900元、特價1348元