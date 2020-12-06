5年電話騷擾老闆1309次！超狂小三被分手解雇…怒噴：你這個大色鬼

▲小三不甘被分手，打電話、傳訊息騷擾人夫共1309次。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名建材公司老闆阿俊（化名）工作期間與女下屬小君（化名）展開婚外情，隨後被妻子抓包而分手。怎料，小君不甘心竟於5年內以撥打電話、傳訊息等方式騷擾阿俊夫妻倆共1309次。對此，阿俊與妻子不堪其擾，向小君提告求償共100萬精神撫慰金。日前台北地院判小君分別賠阿俊10萬、阿俊妻子5萬元為適當，可上訴。

判決指出，小君2014年11月間開始於阿俊公司上班，工作期間與阿俊常往來，於2015年4月展開婚外情，同年5月19日就被阿俊妻子抓包，兩人遂協議分手。不過，小君在這之後，因多日曠職遭解雇，又不甘與阿俊分手後，索討金錢、房子不成，自2015年5月19日至今年5月20日間，分別撥打阿俊手機134通、住家電話302通、公司電話86通，前後傳送LINE訊息172封、手機簡訊617封，並到阿俊住家騷擾5次，前後騷擾共1309次。

除了上述騷擾， 小君還5度到阿俊住家樓下守候、騷擾，糾纏管理員要求上樓理論，迫使阿俊妻子必須報警；另外，小君陸續對阿俊提告妨害性自主，遭法院駁回後，再對阿俊夫妻檔及兒女們提起傷害、誣告、偽證、詐欺、妨害自由、妨害名譽、搶奪等刑事告訴，但地檢署查明後均不起訴處分。

阿俊夫妻檔因小君的種種騷擾行徑，精神上不堪其擾，阿俊妻子更因次患有長期失眠、焦慮及偏頭痛並自律神經失調等症狀，因此提告要求小君給付100萬元精神撫慰金。

▲小三挨告後聲稱自己遭性侵，還被強迫離職，人夫全家更做出多次不當對待。（示意圖／免費圖庫pixabay）

對此，小君辯稱，阿俊夫妻檔說詞與事實不符，事實是她遭阿俊性侵，被強迫離職後，還被阿俊妻子毆打，另外阿俊全家更聯手威脅、故意中傷她，讓她為此罹患嚴重創傷症候群，而打電話、傳訊息只是想找阿俊商討解雇相關案件，至於阿俊妻子失眠與她無關，應是阿俊長期晚上不睡覺都在擲筊所致。

不過，法官勘驗相關證據，認為縱使小君遭違法解雇、遭阿俊妻子毆打、阿俊全家陷害，仍應尋求正當管道救濟，而非打電話騷擾，另查小君打電話到公司的內容多次提及「還有其他的受害者，你這個大色鬼，不要臉」、「受害者不是只有我一個人，還有其他的人，已經找到了，變態」，顯然非商討解雇訴訟案，而是兩造之間的糾紛，不採信小君說詞。

法官審酌小君行為，已造成阿俊夫妻檔自由權、居家安寧權受侵害，審酌兩造情狀後，判小君賠阿俊夫妻檔15萬元為適當，全案仍可上訴。

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