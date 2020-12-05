東港安泰醫院重症團隊再出擊　8旬婦使用葉克膜16天救回一命

▲屏東安泰醫院使用葉克膜救回8旬婦一命。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣近8旬的陳姓婦人，因吸呼困難、血壓不穩，到東港安泰醫就診，經X光及電腦斷層發現右上肺大片肺炎，意識不清，呈現休克狀態，為她裝設葉克膜搶救，使用16天後撤除葉克膜，目前恢復狀況良好。

▲▼住院治療、喜獲重生。

陳女士於10月1日因呼吸困難及血壓不穩，緊急送東港安泰醫院治療，院方急診團隊以胸部X光及電腦斷層掃描，啟動重症團隊緊急會診，發現右上肺大片肺炎，因意識不清與休克，住進加護病房，接受插管呼吸器支持、後線抗生素、增壓劑積極輸液等治療，初步改善，但肺部呈現成人呼吸窘迫症候群，即使施以百分之百氧氣仍無法維持血氧量。

在心臟內、外科團隊會診决定，4日為她裝上葉克膜並在加護病房接受重症加護團隊的照護。由於病人血液培養發現鮑氏不動桿菌，另感染科醫師調整抗生素使用，大大降低感染風險，在團隊努力下，終於在19日撤除葉克膜；31日拔除氣管內管，再使用非侵入型呼吸器，積極復健治療得以轉至呼吸照護中心，目前恢復狀況良好。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，葉克膜（體外循環機）的使用專業度非常高，需各領域專業人員介入，如重症專責、胸腔、心臟內外、感染等各科醫師及護理、體外循環、呼吸治療、藥師、營養、放射、檢驗及其他專業人員。

該醫院醫療團隊頻繁開會討論，讓病人得到最妥善的醫療照護，而病人在加護病房期間身上插滿管路，使用鎮定止痛藥物，無法與家屬對話，家屬心中焦慮與擔憂可想而知。

因此以醫療團隊向家屬溝通治療計劃並安撫情緒，盡最大的努力治療，見到病人病情改善，重拾生活，是所有醫療人員最大的成就。

安泰醫院身為屏東縣重度級急救責任醫院，長期持續購置重症醫療設備及人員訓練，今年更斥資檢查設備，更換為全新動態8K-16cm極致全景全身寶石電腦斷層(Revolution CT)，讓所有鄉親能享受高解析、低劑量、速度快的高科技檢查設備，提升在地急重症之醫療水準，發揮精準診斷、有效治療的最大效能。

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