感謝有您！施比受更有福　花蓮表揚優良志工 頒出350個獎項

▲花蓮縣政府為慶祝「國際志工日」，舉辦志工頒獎典禮，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為慶祝「國際志工日」，5日在理想大地渡假飯店安達魯西亞廳舉辦志工頒獎典禮，花蓮縣長徐榛蔚在秘書長張逸華、社會處代理處長陳加富陪同下親自蒞臨現場頒獎，表揚花蓮縣內獲獎績優志工，肯定志工無私的奉獻，花蓮縣議員張懷文、徐雪玉也到場見證觀禮。

為激勵運用餘暇參與志願服務之志工長年秉持「施比受更有福，予比取更快樂」的理念，發揮助人最樂，服務最榮的精神，由衛生福利部、花蓮縣政府指導、公益彩券盈餘分配金補助辦理「花蓮縣109年度志願服務優良志工表揚大會」，表揚平日樂於奉獻時間、金錢及愛心的志工及志工團隊，鼓勵大眾加入志工行列，藉由擔任志工，增加生命的深度、廣度及影響力，更能從中獲得生命的成就感及價值。

▲縣長徐榛蔚與受獎志工、團體合影。

本次表揚大會表揚榮獲今年度全國志願服務獎勵90位、衛生福利部志願服務獎勵159位、花蓮縣優良志工人員60位、文化部全國績優志願服務團隊獎1隊、花蓮縣教育處績優志工35位及志工消費特約商店5家，共計頒發350個獎項。在表揚典禮開始，隨行的親友團給予志工們最熱烈的掌聲及歡呼，使得整場氣氛活潑歡樂且充滿溫馨！

「你奉獻、我奉獻，花蓮幸福無限！」縣長徐榛蔚表示，公部門的資源有限，但志工能量無窮，許多熱心人士還兼任好幾個單位的志工，在縣府各局處都能看到志工服務的身影，花蓮縣共有7650位志工，178個社團，服務總累積時數高達43萬多小時，花蓮縣的志工服務能量充沛，並奉行服務、奉獻、快樂精神，以服務人群為榮幸，並從榮幸中學習感恩，身體力行展現服務奉獻是社會進步發展的原動力，花蓮之所以幸福，都是有各位志工伙伴的堅持與付出。

徐榛蔚指出，花蓮是全國土地面積最大的縣市，雖然縣府預算資源有限，但在縣民攜手同心下，在全國各項評比獲得斐然成果，在2020幸福台灣-縣市幸福指數大調查，施政滿意度名列前茅的非六都縣市僅有新竹市與花蓮縣，然新竹擁有科學園區及許多自有財源，花蓮能在資源有限的條件下獲得佳績，都是有全縣鄉親的團結與付出。

近年隨著民間自主從事社會公益的風氣日盛，花蓮縣政府社會處團隊持續推動志願服務各項多元教育訓練課程、宣導以及創新活動等工作不遺餘力，且有關志工權益保障亦更臻完善，更鼓勵縣內各祥和志工團隊積極參與社會事務，為志工提供各項福利，讓志工服務被更多人看見，助人為樂的服務精神。

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