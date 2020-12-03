第一次買樂透！她爽中「15.4億頭獎」...沉澱一個月現身領大獎

▲加拿大開出7000萬加幣（約新台幣15.4億元）的巨額樂透頭獎大獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

加拿大蒙特屢的Lotto Max，於10月開出獎金高達7000萬美元（約新台幣15.4億元）的樂透頭獎，由一人獨得，中獎人終於在開獎後一個月現身兌獎。得獎者是一名華裔護理師，令人驚訝的是，這是她生平第一次買樂透，竟然一買就中了特大獎！

根據《蒙特婁公報》（Montreal Gazette）報導，這是魁北克今年第二次有人贏得7000萬美元，獨得頭獎的是華裔護理師李淑萍。她表示，因為10月初時看新聞得知魁北克的一個八口之家中了7000萬加幣的消息，下班時便心血來潮的跑去便利商店買了十張碰碰運氣。10月9日晚上加拿大超級樂透（Lotto Max）開獎，又多了一注7000萬加幣的頭獎，李小姐在開獎隔天對獎，沒想到自己會中了大獎，她興奮表示，自己猛吸了幾口氣，差點暈倒，直呼「是眾神給的禮物！」

▲加拿大華裔李淑秋第一次買彩券就中了15.4億大獎。（圖／翻攝自Loto-Québec官方網站）



李小姐興奮的說，她把彩券鎖在家裡的抽屜，整整沉澱心情一個月，在11月6日她才連繫樂透公司兌獎事宜。李淑萍的先生表示，「我們搬來這邊已經12年多了，去那間便利商店的次數不到兩次。」看到老婆花錢買十張樂透，還開玩笑的叫她不要做白日夢，卻沒想到這個玩笑居然成真了。

李淑萍透露，目前除了想要買一台新車外，還沒想好要怎麼運用這筆錢。

▲李淑萍領獎畫面。（圖／翻攝自Loto-Québec官方網站）



直播領獎畫面一曝光後，引來許多網友在下面留言：「如果我贏得7000萬美元，我也會戴假髮和口罩。」、「沒看過有人領獎那麼鎮定的。」、「我一定會戴上面具上去領獎！」

由於加拿大政府規定，凡是高額的樂透中獎者必須公開露面，加拿大樂透公司多年來一致被認為是個公信力極高的公司，所以只要是獲獎人都會露面於領獎典禮。