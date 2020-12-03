奇！南非樂透開「5、6、7、8、9、10」　竟有20人中頭獎

▲南非樂透日前開出神奇獎號，號碼依序是5、6、7、8、9以及10。（圖／翻攝自YouTube／@ITHUBA LOTTERY）

記者張寧倢／編譯

一般而言，樂透開出連號的機率較低，南非全國樂透最近卻開出一組令人「不敢置信」的中獎號碼，總共有6個獎號，分別是5、6、7、8、9與10，更罕見的是，竟然還有多達20個人贏得頭獎，得主每人可分得37萬美元（約新台幣1055萬元）的頭彩獎金。而這組「直覺式」的號碼，也讓彩券的公正性面臨許多民眾質疑。

根據BBC報導，南非國家樂透1日開出一組「不尋常」的中獎號碼，前5個普通獎號5、6、7、8、9已經夠不可思議，此時，特別號又抽出了10號，導致這組從5到10的連續6個號碼成為了該期的頭獎號碼。更難得的是，先前頭獎通常由一人獨得，至多也不過2、3位共享，但這組連號卻同時有20人下注，這20名得主每人將可分得37萬美元的頭彩獎金。

另外，還有79名彩券買主除了10號的特別號以外，其餘的5~9號全都猜中，這79人各可拿到410美元（約新台幣1.1萬元）的獎金。據報導，南非國家樂透中獎機率為4237萬5200分之一，抽出方式是從50個彩球中，隨機選擇5個不同數字，再從20個特別獎球中選出1個特別號。

然而，這次開出連號之後有許多彩券買主在推特上發文，「這是一個騙局」、「這絕對不是巧合」等相當不滿的言論。南非國家樂透委員會坦言，這樣的抽獎結果史無前例，將會對此進次抽獎進行調查。發言人也承諾，委員會將審查此事件並回報結果。

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