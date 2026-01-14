高齡被註銷駕照6年　翁照開害4騎士摔傷辯：有一點點責任

記者黃翊婷／綜合報導

老翁阿輝（化名）明知自己的駕照已在2018年因高齡註銷，2024年9月仍開車上路，結果從路邊起步駛入車道時，因疏於注意，導致腳踏車騎士閃避不及發生碰撞，造成4名騎士受傷。阿輝起初不認自己有過失，後來才改口表示「我有一點點責任」，日前被彰化地院法官依法判處拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

▲阿輝的駕照因高齡被註銷，他仍開車上路，結果發生車禍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝的駕照在2018年3月間因高齡註銷，2024年9月他駕駛一輛自小客車，準備從路邊駛入車道，卻因為疏於注意貿然起步，導致一名腳踏車騎士閃避不及撞上，接著另外3名腳踏車騎士也因未保持安全距離，而追撞倒地。4名騎士全身多處擦挫傷，其中一人傷勢較重，受有右側鎖骨肩峰脫位等傷害。

阿輝到案之後一度否認犯行並辯稱，當時有打方向燈，騎士們應該有看到，他沒有過失；後來他在辯論時改口聲稱，「我有一點點責任」。阿輝的輔佐人則表示，阿輝是打了方向燈才起步，但因為年事已高，所以沒有看清楚來車。

彰化地院法官當庭勘驗事故現場的監視器畫面，發現因為監視器角度的關係，沒有辦法確認阿輝當時究竟是打方向燈或雙黃燈，但就算他打了方向燈，駛入車道之前也應當注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應當讓行進中的車輛或行人優先通行，他卻疏於注意，進而導致車禍發生，確實有過失。

此外，法官指出，阿輝的駕照早在2018年間就註銷，卻在駕照被註銷的6年後仍開車上路，況且政府積極規劃及推動高齡駕駛人駕照管理制度，公路監理機關也會主動通知高齡駕駛人有關換照的事宜，阿輝及其家屬不可能全然不知道這項制度。

最終，法官沒有採信阿輝這一方的說詞，並依駕照經註銷駕車犯過失傷害罪，判處他拘役55日，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。