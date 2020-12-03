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安倍「賞櫻會晚餐」風波延燒！漏記1105億收支　遭日檢方要求訊問

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▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三的賞櫻會晚餐風波延燒多年。（圖／路透）

文／中央社東京3日綜合外電報導

日本前首相安倍晉三涉嫌多年出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會，資金收支報告書卻無記載，恐違法漏記約4000億日圓收支；檢方要求訊問安倍，並擬立案查他的公設第一秘書。

日本首相每年都會主辦賞櫻會，招待政界、財政界及文化界等人士。日前安倍等人遭人告發，指出「安倍晉三後援會」涉嫌為支持者負擔晚餐會的部分費用，政治資金收支報告書內卻沒記載晚餐會收支，涉違政治資金規正法及公職選舉法。

《日本放送協會》（NHK）報導，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）日前已針對此案訊問安倍的公設第一秘書與晚餐會參加者等人，特搜部判斷，有必要請安倍說明對收支報告書內容的了解程度，已針對此案要求訊問安倍本人。

日本《讀賣新聞》報導，「安倍晉三後援會」由安倍的公設第一秘書擔任代表，特搜部認為該秘書涉嫌違反政治資金規正法，擬立案調查。

特搜部認為，政治資金收支報告書除了沒有登錄安倍方面補貼的晚餐會餐費差額，參加者所繳交的會費、舉辦晚餐會的整體經費等，都應該要記載在報告書中，漏記的收支總額合計可能高達約4000億日圓（約新台幣1105.6億元）。

▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本特搜部要求訊問前首相安倍晉三。（圖／路透）

相關人士透露，安倍的公設第一秘書兼任後援會的會計負責人到2016年12月，且該秘書沒有兼任會計負責人後，仍實質上負責處理後援會的會計事務。

公設第一秘書日前接受特搜部訊問時，坦承應把晚餐費相關費用記載於政治資金收支報告書中，他並表示，沒有記載是因為已成為慣例。

安倍擔任首相任內，從2013年到2019年間，政治團體「安倍晉三後援會」每年都會在賞櫻會前一晚於東京都內飯店主辦晚餐會，邀請安倍選區山口縣的數百名支持者參加，每人只需支付會費5000日圓（約新台幣1400 元）。

不過在2015年到2019年這5年間，晚餐會5年費用總計約2300萬日圓，安倍支持者自費的總額合計僅約1400 萬日圓。至少在這5年間，安倍方面支付的差額就達約800萬日圓。

舉辦晚餐會的飯店有開立收取差額的收據，抬頭則是「晉和會」，是由安倍自己擔任代表的資金管理團體。

但特搜部判斷，晚餐會是由後援會所主辦，會計應也是由後援會負責處理。特搜部將繼續搜查，釐清差額的資金來源等。

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